von Eileen Ehringer

Nicht nur die Schüler werden so langsam nervös. Auch die Lehrer fiebern mit, wenn im Abendgymnasium Radolfzell nächste Woche die Abiturprüfungen starten. Während Schüler regulärer Gymnasien noch einen Monat Zeit zur Vorbereitung haben, wird es in den beruflichen Gymnasien schon am 2. April ernst.

Das Abendgymnasium in Radolfzell, an dem Erwachsene die Oberstufe nachholen können, zählt ebenfalls zu diesen. Schwerpunktfach ist hier Betriebswirtschaftslehre. "Der Lehrplan von beruflichen Gymnasien ist zwar ähnlich wie der in regulären, aber es werden teilweise andere Schwerpunkte gesetzt" erklärt Annette Moßbrucker, die Leiterin des Abendgymnasiums. "Außerdem sind die Aufgaben anders gestellt, weshalb die beruflichen Gymnasien die Prüfungen auch schon früher schreiben können". Ob Vollzeit- oder Teilzeitunterricht mache aber keinen Unterschied, sagt sie; die Abendschüler müssten auf dem zweiten Bildungsweg das Gleiche liefern wie alle anderen.

Abendschüler älter als der Durchschnittsabiturient

Moßbrucker unterrichtet bereits seit 1992 Mathematik in Radolfzell und übernahm vor vier Jahren die Leitung des Abendgymnasiums. Auf ihre Schüler ist sie sichtlich stolz und erklärt: "Sie befinden sich in einer ganz anderen Situation als der Durchschnittsabiturient. Die meisten sind zwischen zwanzig und dreißig Jahren alt, aber sogar Pensionäre haben hier schon ihr Abitur nachgeholt". Die Abendschüler befänden sich meist schon mitten im Berufs- und Familienleben und hätten bereits einen Schulabschluss und Lebenseinstieg hinter sich, sagt sie. "Da mussten einige ihre Träume schon der Realität anpassen, wollen ihre Lebenssituation jetzt aber trotzdem verbessern. Sie übernehmen Verantwortung für sich und nehmen dabei eine große Doppelbelastung auf sich".

Vor dieser Willenskraft hat die Schulleiterin höchsten Respekt. Gleichzeitig sei es schön, die tolle Klassengemeinschaft zu erleben und zu sehen, dass die Schüler untereinander, aber auch mit den Lehrern, auf Augenhöhe agieren."Vor zwei Jahren wollte das Land die Abendschule schließen lassen, doch die Schüler haben sich so für den Erhalt eingesetzt, dass es doch nicht so kam. Sie haben richtig Werbung gemacht und ihre Erfahrungen geteilt" erzählt sie. Dank des Engagements der Schüler, können auch in diesem Jahr 13 Abendschüler in Radolfzell ihr Abitur machen.

Erwachsene Schüler sehen Konsequenzen klarer

"Unsere Schüler können sehr stolz sein auf ihre Leistungen" meint Annette Moßbrucker. Die meisten von ihnen mussten schon lange keine Prüfung unter Leistungsdruck mehr absolvieren und seien viel reflektierter. Die erwachsenen Schüler würden Wissenslücken und Konsequenzen viel klarer sehen, sagt sie, aber eben auch erkennen, dass die Anstrengung sich lohne.

Anstrengen werden sich auch die Schüler der Mettnauschule, bei der insgesamt 97 Schüler zur Abiturprüfung angemeldet sind. Diese verteilen sich auf vier Klassen für drei mögliche Profilfächer: Biotechnologie, Gesundheit und Pflege und Pädagogik und Psychologie. Für das Berufsschulzentrum Radolfzell ist das Abitur eine Premiere, denn zum ersten Mal können dort 32 Schüler ihre Prüfung ablegen. Sie haben die letzten drei Jahre entweder das Technische Gymnasium mit Profil Gestaltungs- und Medientechnik besucht, oder das Agrarwissenschaftliche Gymnasium.

Zeitlich versetzte Deutschprüfungen

Dies ist jedoch nicht die einzige Premiere bei der beruflichen Abiturprüfung. Während in den vergangenen Jahren die Deutschprüfungen für berufliche und allgemeinbildende Gymnasium zeitgleich stattfanden, schreiben sie dieses Jahr zeitlich voneinander versetzt. "Es gab terminliche Schwierigkeiten, weil das reguläre Abitur in diesem Jahr so spät angesetzt ist. Im Mai stehen für einige Berufsschüler aber schon andere Prüfungen an" erklärt Fabian Schmidt vom Kultusministerium. Dies sei für 2019 und 2020 so festgelegt, danach könne es aber auch gut sein, dass alle Abiturienten die Deutschprüfung wieder zusammen schreiben könnten, meint er. Damit niemand einen Vorteil habe, seien die Pflichtlektüren im Fach Deutsch zwar die gleichen, aber die Fragestellung in der Prüfung natürlich anders, so Schmidt.