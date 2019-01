In der ruhigen Zeit zum Beginn des neuen Jahres wird besonders bewusst, wie turbulent das zurückliegende Jahr eigentlich war. Und mit den vorerst letzten Plätzchen lässt es sich noch besser zurückblicken auf 52 Wochen und 365 Tage, die viel Zeit und Gelegenheiten für bemerkenswerte Ereignisse boten. Zum Auftakt unseres Jahresrückblickrätsels soll es dabei um Menschen geben, deren Geschichte in Erinnerung bleibt. Wir blicken zurück und bieten für jede Frage drei Antworten – welche ist die richtige? Mit dem richtigen Lösungsbuchstaben an der richtigen Stelle ergibt sich eine Formulierung, die drei Gewinnern einen Preis verspricht.

Immer für Störche im Einsatz

Dass Böhringen sich zum Storchendorf im Landkreis Konstanz gemausert hat, ist besonders Wolfgang Schäfle zu verdanken. Heute betreut er 84 Horste im Landkreis, 37 davon in Böhringen. Der 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Storchenvater ist auch für die Beringung der Tiere zuständig. Doch wie kam eigentlich sein großes Engagement für die Vögel? Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld 7.

Seine Mutter erzählte Wolfgang Schäfle in seiner Kindheit stets, dass die Störche die Babys bringen. Nachdem Schäfle früh sinkende Geburtenzahlen und den demografischen Wandel erkannte, wollte er mit einer Förderung des Vogels gegensteuern. (Lösungsbuchstabe F)

In seinem Haus am Böhringer Ried begegnete Schäfle 1980 einem Storch – dabei galt der als so gut wie ausgestorben. Nachdem der Storch zwischenzeitig woanders war, fütterte ihn Schäfle 1982 durch den Winter. Als dieser Storch später samt Partner zurückkehrte, widmete sich Schäfle intensiver der Vogelart. (Lösungsbuchstabe R)

Wolfgang Schäfle interessierte sich schon länger für den Naturschutz. Als er sich mit dem Wappentier des Naturschutzbundes beschäftigte, dem Weißstorch, wurde ihm bewusst, dass dem Tier ein Fürsprecher fehlt. (Lösungsbuchstabe K)

Stahringerin kommt aufs Treppchen

Das vergangene Jahr bleibt Anna-Lena Forster aus Stahringen sicher in Erinnerung. Bei den Paralympics im südkoreanischen Pyeongchang konnte sie zwei Siege feiern. Die Monoski-Fahrerin errang in den Diszi­plinen Super-Kombination und Slalom jeweils die Goldmedaille. Wo bewahrt sie die nun eigentlich auf? Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld 2.

Da Anna-Lena Forster in Freiburg Psychologie studiert, finden die Goldmedaillen einen Ehrenplatz im Studentenwohnheim. (Lösungsbuchstabe N)

Da Anna-Lena Forster bereits seit Kindertagen im Behinderten- und Rehabilitationsverein Radolfzell aktiv ist, darf sich ihr Heimatverein die Goldmedaillen ins Vereinsheim hängen. (Lösungsbuchstabe E)

Da Anna-Lena Forster ihrer Heimat in Stahringen weiterhin sehr verbunden ist, erhalten die Goldmedaillen einen Ehrenplatz in der Vitrine, die in ihrem Kinderzimmer steht. (Lösungsbuchstabe A)

Ein Pfarrer sagt Adieu

Michael Hauser hielt im August seine vorerst letzte Predigt in Radolfzell, denn nach elf Jahren verließ der Pfarrer die SeelsorgeeinheitSt. Radolt. Weil Gott es ihm gesagt hat, weil er die Zeit für einen Wechsel für gekommen hielt, wie er sagte. Seine neue Seelsorgeeinheit Batzenberg-Obere Möhlin liegt im Markgräflerland. Dahin nimmt der Pfarrer auch sein Abschiedsgeschenk, doch was war das nochmal? Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld 15.

Die Figur des heiligen St. Radolt, der der Seelsorgeeinheit seinen Namen gegeben hat. Ihm zu Füßen liegt ein Hase – ein Seehas. (Lösungsbuchstabe M)

Eine Flasche Radolfzeller Kirsch, denn mit diesem Obstbrand kann Hauser auch an seiner neuen Wirkungsstätte die Schwarzwälder Kirschtorte nach Radolfzeller Rezept genießen. (Lösungsbuchstabe I)

Eine Silbermünze zum Erinnern an das 750-jährige Stadtjubiläum Radolfzells, das Pfarrer Michael Hauser gerne in seinen Predigten aufgriff. (Lösungsbuchstabe T)

Böhringer zu Besuch beim Papst

Für Thomas Welte ging 2018 ein besonderer Wunsch in Erfüllung: Der Ortschaftsrat aus Böhringen hatte Papst Franziskus zu einer von zwei Hauptfiguren in seinem Kinderbuch gemacht und sich um ein Treffen mit ihm bemüht. Das fand nach mehreren Anläufen im August auch statt – und hat zwei Minuten gedauert. Was brachte den Papst dabei zum Lachen? Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld 17.

Thomas Welte stolperte vor Aufregung und ging versehentlich vor dem Oberhaupt der katholischen Kirche auf die Knie. (Lösungsbuchstabe L)

Thomas Welte hat den Papst in seinem Kinderbuch zu einem Meister in dem Kampfsport Karate gemacht. (Lösungsbuchstabe T)

Thomas Welte hat sich bemüht, auf Italienisch mit Papst Franziskus zu sprechen, was wegen mangelnder Sprachkenntnisse aber sehr unterhaltsam klang. (Lösungsbuchstabe M)

Ein Hund auf Abwegen

Martin Schön aus Radolfzell wollte schon immer mit seinem Hund wandern, im Sommer hatte er unerwartet ein fremdes Tier an seiner Seite. Der Wandergruppe des Hochschulsports der Universität Konstanz schloss sich an der Südküste Islands ein Hund namens Kátur an. Erst bei ihrer Rückkehr wurde der Wandergruppe bewusst, dass der Hund in seiner Heimatstadt bereits sehnlichst vermisst wurde. Wissen Sie noch warum? Der Lösungsbuchstabe kommt in Feld 20.

Der Hund gehört der isländischen Sängerin Björk und sie hat bereits auf Instagram nach ihrem Vierbeiner gesucht. (Lösungsbuchstabe I)

Der Hund hat im vergangenen Jahr die isländische Version von der TV-Sendung Supertalent gewonnen und sollte eigentlich an anderer Stelle auf der Bühne stehen, statt durch die Landschaft zu streunern. (Lösungsbuchstabe H)

Der Hund gehörte einer Frau, die zu dieser Zeit in einem Krankenhaus lag und dort starb. Die Tante der Besitzerin brachte Kátur täglich Futter, doch dann war der Hund auf einmal verschwunden. (Lösungsbuchstabe N)