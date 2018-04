Radolfzell Istres-Promenade ist nach Sanierung fünf Zentimeter höher

In mühevoller Handarbeit ist der denkmalgeschützte Weg am Seeufer des Kurparks saniert worden

Eine der schönsten Flecken am Radolfzeller Seeufer erstrahlt in neuem Glanz: Die Istres-Promenade im Kurpark der Mettnau ist saniert worden. Über die Jahre hatten Baumwurzeln die Steinplatten nach oben gedrückt oder sogar aufgebrochen. Der malerische Weg war eine Stolperfalle. "Die Istres-Promenade ist wichtig für Gäste, aber auch für Einheimische", sagt Oberbürgermeister Martin Staab. Dass diese erhalten werde und ordentlich aussehe gehöre zum "Masterplan" Mettnau.

Seit vergangenem Dezember haben Mitarbeiter der Technischen Betriebe in fast 400 Stunden mühevoller Handarbeit jeden Stein einzeln ausgegraben. 90 Prozent der historischen und denkmalgeschützten Bodenplatten konnten wiederverwertet werden, mussten jedoch sehr vorsichtig bearbeitet werden. Da war Fingerspitzengefühl gefragt. Henryk Haberl von der Freiraumplanung der Stadt Radolfzell hat die Maßnahme geplant und begleitet. Giombattasta Battaglia hat die Steinplatten mit den Händen ausgegraben. Pro Stunde haben er und seine Kollegen gerade mal 1,24 Quadratmeter geschafft. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 20 000 Euro.

Unter den Steinen dann die große Überraschung: rund 20 Zentimeter Splittbett hatte sich unter den Bodenplatten angesammelt. In dem Splittbett hat sich regelmäßig Wasser angesammelt, welches bei Frost gefroren war, sein Volumen vergrößert hat und somit die Platten noch weiter strapazierte. Diese musste dann ebenfalls erst einmal abgetragen und mit einem wasserdurchlässigen Material aufgefüllt werden. Die Istres-Promenade ist somit auch um fünf Zentimeter höher als davor. Auch die Bäume haben etwas mehr Platz bekommen. "Es ist zwar kein naturnaher Ort, aber eine klassische Promenade, die ihre Liebhaber hat", so Martin Staab. Im Lauf des Winters wurden laut OB Staab noch weitere Wege und Einrichtungen auf der Mettnau saniert. So ist der Weg am Minigolfplatz neu gemacht worden, die Konzertmuschel befindet sich gerade in Arbeit und das Urkundenhäuschen wird saniert.