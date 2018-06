Radolfzell Internationaler Tag in Radolfzell bietet Feiern, Essen - und Integrationsmöglichkeit

Am Konzertsegel gemeinsam feiern und speisen, das erwartet Besucher des 24. Internationalen Tages am Samstag, 16. Juni. Dabei wollen die Stadt und ihre Bewohner zeigen, wie vielfältig das Leben und die Kulturen in Radolfzell sind.

Dass die Stadt Radolfzell bunt ist, beweisen die Zahlen des Bürgerdienstes: Rund 23 Prozent der insgesamt 31 188 Bürger, die hier leben, besitzen einen ausländischen Hintergrund. Wie vielfältig die Stadt ist, soll auch der 24. Internationale Tag zeigen. Am Samstag, 16. Juni, wird der am Konzertsegel gefeiert. Für die Stadt Radolfzell handelt es sich dabei um einen "Ausdruck, wie vielfältig das Leben und die Kulturen in Radolfzell sind", wie Bürgermeisterin Monika Laule jetzt auf einem Ankündigungstermin erklärte.

Radolfzell gehört zu den Städten, die mit 23 Prozent einen durchschnittlichen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund hat. Die Zahl der Ausländer lässt sich genauer fassen: "Derzeit leben 4069 Ausländer in Radolfzell. Das entspricht exakt 13 Prozent", sagt Günter Wenger, Leiter der Abteilung "Integration, Soziales, BE, Senioren" im Fachbereich Bürgerdienste. Von den 106 Nationen, die sich in Radolfzell finden, machen die Italiener die größte Gruppe aus, gefolgt von Menschen aus der Türkei und Syrien. Letztere sind durch die Flüchtlingswelle der vergangenen Jahre begründet. Mit dem Internationalen Tag wolle man auch die Integration der Menschen aus anderen Ländern in der Stadt erleichtern. "Integration bedeutet aber nicht, dass diese Menschen ihre Kultur aufgeben müssen", stellt Günter Wenger klar. Daher stellen die Teilnehmer des Festtages sich und ihre Kulturen unterschiedlich dar. Besonders beliebt bei den Besuchern sind die kulinarischen Köstlichkeiten aus den verschiedenen Ländern. In diesem Jahr dürfen sie sich auf Spezialitäten aus Ecuador, Indien, Italien, Kamerun, Kosovo, Sri Lanka, Syrien, Türkei, Ungarn und Vietnam freuen. Die kann man bereits ab dem Mittag am Konzertsegel probieren. Mit der Eröffnung durch Oberbürgermeister Martin Staab startet dann ab 13 Uhr das Programm (siehe Infokasten) des internationalen Tages, dass mit Musik und Tanzvorführungen aufwartet.

Seit nunmehr sechs Jahren findet das Fest am Konzertsegel statt, nachdem es zuvor auf dem Marktplatz abgehalten wurde. Bürgermeisterin Monika Laule ist überzeugt, dass das der ideale Ort ist: "Wir leben und feiern zusammen. Wo kann man das besser als am See", sagt sie. Für Günter Wenger ist die friedliche Zusammenkunft eine gute Möglichkeit, einander kennenzulernen: "Bei diesem Fest begegnet und unterhält man sich auf Augenhöhe. In dieser Atmosphäre wird Manches viel leichter", weiß er aus langjähriger Erfahrung. "Und vielleicht entstehen so sogar neue Freundschaften", sagt er weiter. Für ihn ist das Fest nicht nur ein Aufeinandertreffen der verschiedenen Kulturen in und aus Radolfzell, sondern besitzt auch eine politische und gesellschaftliche Dimension. "Die gesellschaftliche Teilhabe ausländischer Mitbürger ist wichtig", sagt der Abteilungsleiter. Gleichwohl soll der Internationale Tag kein erzwungener Versuch der Integration sein: "Integration kann man nicht diktieren. Das Fest ist lediglich ein Angebot."

Und das wird bei entsprechendem Wetter erfahrungsgemäß gut in Radolfzell angenommen. Falls das Wetter am Samstag, 16. Juni, vollkommen ungeeignet für die Freiluftveranstaltung sein sollte, behalten es sich die Organisatoren vor, das Fest rund um den Internationalen Tag auf den Sonntag, 17. Juni, zu verschieben. Die Information, wann das Fest tatsächlich stattfindet, wird laut der Stadtverwaltung ab Freitagnachmittag, 15. Juni, auf der Internetseite der Stadt Radolfzell abrufbar sein. Für einen schwungvollen Abschluss des Festes sorgen in jedem Fall die Musiker der Band "Son Pa Ti", die mit kubanischen Klängen eine südamerikanische Atmosphäre am Konzertsegel verbreiten wollen.