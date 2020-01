Wenn Eckhard Scholz im Rahmen einer Gemeinderatssitzung das Milchwerk anstatt des Bürgersaales des Rathauses betritt, dürfte sein Pulsschlag ruhiger sein, als bei einer normalen Gremiumssitzung. Warum das so ist? Standesgemäß wird der Wirtschaftsplan der Mettnau-Kur für das kommende Jahr im Rahmen der Haushaltsberatung vorgestellt und dafür zieht sich der Gemeinderat in das Tagungs- und Kulturzentrum zurück.

Und dieser Wirtschaftsplan fällt in der Regel unter seiner Regie als Kur-Direktor positiv aus. So auch jener für 2020. Wie Scholz gegenüber erklärte, plane die medizinische Rehabilitationseinrichtung mit einem prognostizierten positiven Jahresergebnis in Höhe von 180.000 Euro.

Im Wirtschaftsplan enthalten sind Erträge in Höhe von rund 26 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von rund 25,8 Millionen Euro.

Die Ziele der Kur: Der Aufgabenkatalog der medizinischen Reha-Einrichtung für 2020 ist lang. Ganz oben auf der Agenda steht die bauliche Weiterentwicklung am Standort der Hermann-Albrecht-Klinik. Als erste Bauphase sollen laut Wirtschaftsplan die Erschließungsarbeiten für einen neuen Tagungsraum in Angrenzung an das Gästehaus in Angriff genommen werden. Dafür sind derzeit 810.000 Euro, vorbehaltlich der dafür notwendigen Genehmigung des Bebauungsplans, vorgesehen. Verabschieden musste sich Scholz gegen Jahresende indes von den Plänen eines fünfstöckiges Neubaus. Der Gemeinderat schon diesem Vorhaben einen Riegel vor und deckelte die Höchstgrenze auf vier Stockwerke. Die bisher im fünften Stock vorgesehene Geschossfläche von 1000 Quadratmeter werden mit jeweils 500 Quadratmeter in das dritte und vierte Stockwerk verteilt. Die vielen Extrarunden im Gemeinderat bis ein Bebauungsplan endlich stand, haben ihren Preis gekostet. Entgegen der Vorgaben ist mit einer Fertigstellung im Jahr 2030 nicht mehr zu rechnen. Ursprünglich war ein Baubeginn in 2019 geplant – davon ist man allerdings weit entfernt. Scholz sagte in einer vorherigen Ratssitzung, dass eine Eröffnung 2035 denkbar wäre. Des weiteren soll 2020 unter anderem mit der Sanierung weiterer Teilabschnitte der öffentlichen Bereiche im EG der Werner-Messmer-Klinik begonnen werden. Alleine 640.000 Euro sollen 2020 in die Instandhaltung der Werner-Messmer-Klinik investiert werden. Noch einmal 150.000 Euro fallen bei der Hermann-Albrecht-Klinik an.

Susann Göhler-Krekosch (SPD) sprach aus, was viele ihrer Kollegen wohl auch dachten. „Wir wissen, wo wir mit der Kur herkommen“, richtete sie Dank an die Direktion und die Mitarbeiter auf der Mettnau. Dennoch mahnte sie den Einbruch bei den Selbstzahlern an. Weiter forderte sie, dass die baulichen Maßnahmen moderat ablaufen. „Sonst verschrecken wir unsere Gäste.“ Auch Helmut Villinger (CDU) betonte die Wichtigkeit der anstehenden baulichen Entwicklung: „Wir brauchen die Entwicklung um unsere Kur zukunftsfähig aufzustellen.“ Für ihn hänge das prognostizierte positive Jahresergebnis für 2020 eng mit dem Namen Eckhard Scholz zusammen. Siegfried Lehmann (FGL) pflichtete ihm bei. „Wir fahren wieder mit der Mettnau-Kur wieder in ruhigerem Fahrwasser“, betonte er. Er bezeichnete den Finanzplan der folgenden Jahre als gut durchkalkuliert. Denn angesichts einer Investition von 12 Millionen Euro, sei eine Schuldenaufnahme von vier Millionen Euro akzeptabel. Noch Klärungsbedarf sehe er indes bei der Verlegung der Herz-Kreislauf-Klinik. Auch Martin Aichem (FW) stieg in den Lobesreigen mit ein: „Diese Zahlen beruhigen uns Stadträte sehr, hier wird gut gewirtschaftet.“ Die Zentralisierung der Kur könne so gelassen vorgenommen werden, denn die wirtschaftliche Situation stimme. Weniger Selbstzahler: Für das Wirtschaftsjahr 2019 zeichnet sich für die Reha-Einrichtungen der Stadt gegenüber dem Vorjahr eine vergleichbare, positive Gesamtbelegung ab. „Basierend auf dem bisherigen Jahresverlauf ist mit einer Gesamtbelegung aller Stadtorte der Mettnau in Höhe des Planansatzes zu rechnen“, so Scholz. Wermutstropfen bei den Belegungszahlen bleibe die weiterhin sinkende Zahl der Selbstzahler. „Die Belegungsentwicklung ist dabei weiterhin von einer positiven Nachfrage durch die gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherungsträger bei eine gleichzeitig etwas schwächeren Belegung selbstzahlender Gäste geprägt“ betont Scholz.