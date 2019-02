von Petra Reichle

Der Bürgersaal im Rathaus war bei der Sitzung des Ortschaftsrats bis auf den letzten Platz gefüllt: Die Beratung des Aufstellungsbeschlusses mit Varianten für das Baugebiet Unterm Freiwiesle sorgte für großes Interesse.

Drei Variante für den Aufstellungsbeschluss

Waltraut Fuchs, Vertreterin des beauftragten Planungsbüros Fuchs, stellte gemeinsam mit Rita Nassen von der Stadtplanung drei Varianten für die Bebauung des 1,4 Hektar großen Baugebiets vor. Während Variante 1 eine Bebauung mit 19 Einfamilienhäusern vorsieht, zeigt Variante 2 eine mögliche Bebauung mit 13 Doppelhäusern. Interessant, aber laut Ortsvorsteher Jürgen Aichelmann eher für die Bebauung im städtischen Umfeld geeignet, ist Variante 3. Diese zeigt eine Misch-Bebauung aus Einfamilienhäusern, Hausgruppen und Baugemeinschaften sowie zentralen Stellplätzen und Gärten.

Streuobstbäume könnten ein wichtiger Lebensraum sein

Eine besondere Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass es auf der Fläche einen größeren Bestand an Streuobstbäumen gibt. Besonderes Augenmerk gilt 13 Bäumen, an denen Fachleute Höhlen festgestellt haben. Diese werden in Hinblick auf eine mögliche Ansiedelung von schützenswerten Arten geprüft. Auch die Tatsache, dass das Baugebiet an eine Obstbauplantage angrenzt wurde diskutiert, denn hier gilt es Vorschriften bezüglich eines Schutzabstandes zu beachten. Hier zeichnet sich jedoch eine positive Entwicklung ab, denn durch die geplante Umstellung des Obstbauers auf biologischen Anbau könnte sich der vorgeschriebene Schutzabstand von momentan 20 Metern erheblich reduzieren.

Bürger sollen informiert werden

Ortsvorsteher Aichelmann und die Ortschaftsräte diskutierten vorwiegend die geplante Straßenführung im Baugebiet. Entsprechend werden die Pläne mit einigen Vermerken zu den konstruktiven Vorschlägen zur Anpassung der Straßen und Wege ergänzt. Die Abstimmung zum Aufstellungsbeschluss fiel einstimmig aus. Bei einem für den 9. Mai geplanten Infoabend werden Bürger die Möglichkeit haben, die Planungen zu diskutieren und Wünsche einzubringen.