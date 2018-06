Radolfzell In Radolfzell kommt ein Ohrwurm selten allein

Das Sommerkonzert des Friedrich-Hecker-Gymnasiums präsentierte alte und moderne Musikstücke, großartig intoniert und mit persönlicher Note.

Die Schüler des Friedrich-Hecker-Gymnasiums trotzten erfolgreich der Fußball-WM und lockten den Einen oder Anderen vom Fernseher weg: Bei sommerlichen Temperaturen war die Aula bis auf den letzten Stuhl besetzt. Temperaturen, die noch weiter stiegen als Schüler und Lehrer vor dem vollen Haus ein Sammelsurium von alten und neuen Ohrwürmern boten. Damit zeigte die Schule wieder ihre beachtliche musikalische Seite. Eine S(a)eite, die mittlerweile 180 Schüler in den drei Chören, in der Unterstufenband und im Orchester bespielen – angeleitet von Anne Heydt, Katharina Pfütz und dem musikpädagogischen Zuwachs, Phillip Fischer. Dieser gründete nach seinem Amtsantritt gleich mal die Unterstufenband, die hier ihr Debüt hatte.

Für den Auftritt arrangierten Heydt und Fischer viele Stücke. Die Idee war, Ohrwürmer von Schülern und Lehrern zu sammeln und zu interpretieren. Heraus kam ein buntes und sehr persönliches Programm: groovend, melancholisch, spannend und sehr unterhaltsam. Einen musikalischen Höhepunkt zu finden ist schwierig: Zu viele Stücke waren in ihrer Interpretation einzigartig. Viel geklatscht wurde bei dem instrumentalen Haupt-Thema aus dem Film "Das Boot". Mit einem sehr präsenten Cellopart beginnt das spannende und bisweilen bedrohliche Stück und reißt den Zuhörer von der ersten Minute an mit. Die dissonanten hohen Töne der Holzbläser taten ihr Übriges, und vor dem inneren Auge tauchte bei starkem Wellengang ein U-Boot auf und ab. Da konnte schon Gänsehaut-Gefühl aufkommen. Auch das Stück "I will follow him" aus dem Film "Sister Act" und der Ohrwurm von Chor-Mentorin Kiara Hinder, gesungen vom Mädchenchor, gingen unter die Haut: Emotional und voller Hingabe sangen sie in schöner Zweistimmigkeit und sehr sauberen Höhen im Sopran. Im Gegensatz dazu groovte "Havana" von Camila Cabello im lasziven Rhythmus von vier Saxofonen und einer Cachon über die Bühne. Oder es erklang der lässig-coole Südstaatensong "Sweet home Alabama" souverän und gut gesungen von Jule Bauer, mit einem sehr schwierigen E-Gitarrensolo, durch das sich Florian Dritter mit Bravour an einer Stelle regelrecht durchbiss.

Die melancholisch-rockige Ballade "Nothing else matters" von Metallica sang der Unterstufenchor mit toller Intonation und Dynamik. Mehr hell und leicht als melancholisch erklang "Somewhere over the Rainbow" – begleitet von zwei Ukulelen (Tibo Lagner und Felix Westermann) und einer Gitarre (Baran Özden). Auf den klassischen Hartmatten aus der Turnhalle turnten Schülerinnen aus der Klasse 6a anmutig mit Hebefiguren und in synchronen Dreiergruppen über das Podium zur "Pavane" von Gabriel Fauré.

Ein Publikumsliebling war mit Sicherheit auch der "Timewrap" aus der Rocky Horror Picture Show, der im Lauf des Auftritts immer mehr Fahrt aufnahm. "Put your hands on your Hips" – der Mittel- und Oberstufenchor machte es vor, die Instrumentalisten spielten im Stehen – so mancher machte es nach. Die Stimmung war in jeder Hinsicht positiv aufgeheizt – schließlich war für jeden etwas dabei.