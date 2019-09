von Georg Lange

Die Wahl zum künftigen Seniorenrat gibt zur Besorgnis Anlass: Von 9506 wahlberechtigten Senioren haben sich bisher nur sechs Kandidaten für das zwölfköpfige Gremium aufstellen lassen. Genau genommen zählte der Seniorenrat in seiner jüngsten Sitzung lediglich zwei neue Ratsbewerbungen aus der größten Bevölkerungsschicht in Radolfzell. Vier der sechs Kandidaten entstammen dem aktuellen Rat. In Zahlen ausgedrückt lag das kundgegebene Interesse an einem Sitz im Seniorenrat bei etwas mehr als einem halben Promille innerhalb der eigenen Altersschicht. Acht Seniorenräte reichen keine erneute Kandidatur ein. Unter ihnen der Ratsvorsitzende Xaver Müller. Der Seniorenrat verlängerte die Frist für die Anmeldung zur Kandidatur auf Dienstag, den 8. Oktober. Am heutigen Samstag stellt er von 10-12 Uhr einen Info-Stand vor der Volksbank auf.

Das Mindestalter für eine Kandidatur beträgt 60 Jahre

Laut Satzung gibt es zwei Möglichkeiten für eine Seniorenratskandidatur: Für die Wahl legt der Rat eine Liste an Kandidaten vor. Interessierte Senioren können sich direkt an den Seniorenrat wenden, um in die Liste aufgenommen zu werden. Weiterhin sind Kandidaten zu der Wahl zugelassen, wenn sie von mindestens 20 Senioren per Unterschrift unterstützt werden. Das Mindestalter für eine Kandidatur beträgt 60 Jahre. Der Kandidat hat den Wohnsitz mindestens drei Monate zuvor in Radolfzell angemeldet. Gegenüber dem SÜDKURIER erklärt Vorsitzender Xaver Müller die geringe Zahl der Aufstellung aktueller Räte für eine Wiederwahl ins Gremium.

Einige Räte wollen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen

Jeder Seniorenrat sei selber gefragt, ob er das Mandat fortführen möchte oder nicht, so Müller: „Es war eine veritable Leistung, in einem inhaltlich anspruchsvollen Amt in ehrenamtlicher Tätigkeit mitzuwirken.“ Der Rat habe versucht, sich auf verschiedene Ebenen einzubringen. Jeder Seniorenrat habe sich eingebracht. Und jeder der Räte sei vier Jahre älter geworden. Ein 68-Jähriger sei 72 Jahre alt, wenn er den Rat verlasse. Diese Grenze müsse man respektieren. Einige Räte würden aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen, fügte die Zweite Vorsitzende des Seniorenrates, Paula Bickel, hinzu. Xaver Müller, der aus persönlichen Gründen eine Auszeit vom Seniorenrat nimmt, erinnert sich an das erste Zusammentreten des amtierenden Rates. Er habe die Wenigsten gekannt. Der Rat habe sich völlig neu zusammengerauft und einen eigenen Stil kreiert. Er überlegte sich, welche Themen er aufnehmen wollte und packte diese an.

Die Arbeit im Seniorenrat kann viel Spaß bereiten

„Irgendetwas muss ich doch machen, sonst wird es mir langweilig“, erläutert Paula Bickel ihre Kandidatur für den neuen Seniorenrat. Seit sechs Jahren beteiligt sie sich im Gremium – zuerst als sachkundige Bürgerin, dann als gewählte Vertreterin. Das Team und die Gruppe hatte eine gute Zusammenarbeit, erzählt Bickel. Nun sei sie gespannt, welche neuen Räte hinzukommen. Sie sei offen für Neues. Trotz ehrenamtlicher Tätigkeit in der Diakonie möchte Ingeborg Dening erneut kandidieren. Der Seniorenrat habe ihr unglaublichen Spaß bereitet. Und sie habe wertvolle Menschen kennengelernt. Nun sei sie gespannt auf die nächsten vier Jahre.

Im Rat der letzten Amtsperiode gab es aber auch Frust

Bernd Messmer aus Böhringen ist der Meinung, dass auch Vertreter von Schwerbehinderten in den Seniorenrat gehören. Denn diese Gruppe müsse immer kämpfen. Sei es mit Behörden oder mit alltäglichen Problemen. Seinen persönlichen Schwerpunkt legt er auf die humane Pflege. Er wolle mitwirken und die Welt ein wenig ins Positive verändern. Im Ruhestand entschloss er sich, beim Seniorenrat anzuheuern.

Doch im Rat gab es auch Frust. Die Liste unerledigter Wünsche sei lang, so Xaver Müller: Das sei mitunter zermürbend. Manche kommunalen Projekte würden bis zu acht Jahre andauern.