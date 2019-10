von Marina Kupferschmid

Immer mehr Menschen in Deutschland teilen sich ein Auto, besitzen aber selbst keines mehr. Auch in Radolfzell wächst die Nachfrage nach Carsharing. Bisher ist die Stadtmobil CarSharing Südbaden AG einziger Anbieter. Das soll sich ab Januar ändern. Ergänzend zum Stadtbus wollen die Stadtwerke Radolfzell mit einer eigenen Carsharing-Flotte einen weiteren Beitrag leisten, um das Verkehrsaufkommen und den Parkdruck in Radolfzell zu verringern.

„Wir werden dabei ausschließlich auf Elektroautos setzen“, unterstrich Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Reinhardt bei seinem halbjährlichen Besuch im Böhringer Ortschaftsrat. Zum Start seien vier Fahrzeuge an den beiden Standorten Friedrich-Werber-Straße und Messeplatz geplant, an denen schon Stadtmobil Südbaden seine Carsharing-Stationen hat.

24 neue Ladepunkte

„Autofahren mit fossilen Brennstoffen wird sich weiter verteuern“, machte Andreas Reinhardt deutlich. Elektromobilität sei für die Stadtwerke von zentraler Bedeutung. In diesem Jahr kamen bereits vier neue Ladepunkte – je zwei auf der Mettnau und am Behördenzentrum – hinzu. In der Kernstadt sowie in den Ortsteilen sollen bis zum Frühjahr 24 neue Ladepunkte in Betrieb genommen werden. Man wolle das Thema E-Mobilität weiter voranbringen. „Mit dem E-Carsharing wollen wir bewusst Interessenten, die mit den Gedanken spielen, sich ein Elektroauto zuzulegen, die Möglichkeit geben, die Technik kennenzulernen und auszutesten“, so Andreas Reinhardt: „Und es geht uns auch darum, die Interessenten ein Stück weit zu begleiten. Ob Mieter oder Eigentümer einer PV-Anlage, es stellt sich immer die Frage, ob der Hausanschluss groß genug ist, um die Ladeleistung sicher zur Verfügung stellen, gerade auch wenn mehrere Hausbewohner zur gleichen Zeit Strom tanken wollen.“

Buchung über eine App

Konkret sollen beim Stadtwerke-Carsharing ein VW eUp, ein Transporter Kangoo Zoe von Renault, ein PKW Renault Zoe und ein VW-eGolf zum Einsatz kommen. Das Carsharing soll über eine App digitalisiert geschehen – von der Buchung bis zum Türenöffnen. Da es bei Carsharing die unterschiedlichsten Preismodelle gibt, haben sich die Stadtwerke Unterstützung von der HTWG Konstanz geholt, die die Tarifmodelle in Deutschland unter die Lupe nimmt. „Häufig arbeiten die Anbieter mit einem Grundpreis, der nicht für jeden attraktiv ist“, so Andreas Reinhardt. „Das sehen wir kritisch für die Akzeptanz, zumal Carsharing auch für Touristen interessant ist, die damit die Möglichkeit haben, ohne Autos anzureisen und trotzdem Ausflugssziele erreichen zu können, die mit Bus und Bahn nur schwer anzufahren sind.“

