Radolfzell In Öhningen stürzt ein betrunkener Motorradfahrer und schläft seinen Rausch im Vorgarten aus

Ein betrunkener Motorradfahrer hat nach einem Sturz sein Fahrzeug nicht mehr anbekommen. Daraufhin legte er sich zum Schlafen in einen Vorgarten.

Ein Motorradfahrer ist unter dem Einfluss von Alkohol von seinem Fahrzeug gestürzt und schlief seinen Rausch anschließend in einem nahe liegenden Garten aus. Laut Polizeibericht würgte der Mann am Sonntag gegen 8.45 Uhr in der Schienerbergstraße in Öhningen bei der Abzweigung in den Ortsteil Wangen sein Motorrad ab und stürzte.

Nachdem er den Motor nicht mehr anbekam, soll sich der der Mann schlafen gelegt haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Der Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von rund zwei Promille, der Führerschein wurde einbehalten.