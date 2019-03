von SK

Eine 31-Jährige Frau ist Opfer eines Immobilien-Betruges über das Internet geworden. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, habe sie sich für ein auf einer Internet-Plattform gefundenes Wohnungsangebot in Ulm interessiert und bei dem angegebenen Anbieter über das Internet gemeldet.

Dieser soll angegeben haben, aus Rom zu sein, und übersandte daraufhin ein Exposé sowie Fotos der Wohnung. Da er laut Aussage der Zeugin nicht extra aus Rom anreisen wollte, habe er den Vorschlag unterbreitet, dass die Frau eine Monatsmiete und eine Kaution auf ein Treuhandkonto einzahle und er ihr den Wohnungsschlüssel per Post zukommen lässt. Sollte ihr die Wohnung wider Erwarten nicht gefallen, solle sie einfach den Schlüssel zurückschicken und das Geld würde rücktransferiert werden.

Frau hat 1100 Euro an den Fremden überwiesen

Nachdem die Geschädigte den Betrag in Höhe von 1100 Euro überwiesen hatte und der angebliche Wohnungsanbieter weitere 900 Euro für den versicherten Versand des Schlüssels wollte, war eine weitere Kontaktaufnahme mit ihm nicht mehr möglich. Der Versuch, das bereits gezahlte Geld über die Bank zurückzufordern, war nicht mehr möglich, da die Summe bereits von dem Empfängerkonto abgehoben wurde.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Unbekannten nie Geld überweisen. Grundsätzlich sollte man Menschen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat, kein Geld überweisen oder auf sonstige Forderungen eingehen. Gerade im Internet würden sich viele Betrüger tummeln, so die Polizei, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen.

Die Polizei mahnt Bürger an, immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten, ob bei der Wohnungs- oder der Partnersuche zu sein. Informationen zu weit verbreiteten Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.