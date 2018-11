von Georg Lange

Radolfzell – Rund 50 Bürger trafen sich im Mehrgenerationenhaus zur zweiten Demokratiekonferenz und initiierten in einer Projektschmiede zwölf Ideen, die frühestens im nächsten Jahr Radolfzeller auffordern sollen, Werte der Demokratie zu leben, über sie nachzudenken oder sich in Debatten mit ihnen auseinanderzusetzen.

Wie Demokratie die Bürger schützt

Anlass zu der Grundlagendiskussion war der Radolfzeller Luisenplatz, der seit einigen Jahren mit seinem Mahnmal zum Anziehungspunkt für extremistische Gruppierungen geworden ist. Bürgermeisterin Monika Laule eröffnete die zweite Demokratiekonferenz mit dem Ziel, die Bürger als Zivilgesellschaft zu organisieren, die sich gegen jede Form von Extremismus positioniert. "Die Konferenz soll Projekte auf den Weg bringen, um Bürgern bewusst zu machen, wie wichtig die Demokratie ist, welche Sicherheit und klare Strukturen sie bietet", so Laule. Gemeinsam sollen Konzepte erarbeitet werden, die die Demokratie erhalten.

Vielfalt in der Gesellschaft steht an erster Stelle

Die im Mehrgenerationenhaus von Paten vorgestellten Projekte befinden sich derzeit noch im Planungsstadium und in einem Reifeprozess für die Umsetzung im nächsten Jahr. Ihr gemeinsamer Nenner ist es, ein vielfältiges Zusammenleben in Radolfzell zu ermöglichen und unterschiedliche Lebensformen anzuerkennen. Wie lernen sich verschiedene Menschengruppen in Radolfzell kennen? Wie kann eine Kompetenz für die Demokratie erworben werden? Und wie können junge Menschen für die Demokratie interessiert werden? Das sind drei von neun Handlungsfeldern, auf die sich der Gemeinderat verständigen konnte und die die Stoßrichtung des Projekts "Demokratie leben" vorgeben.

Im Radolfzeller Mehrgenerationenhaus erarbeiten Bürger in einer Projektschmiede Initiativen zur Demokratisierung der Radolfzeller Gesellschaft. Bild: Georg Lange

Vom internationalen Kochkurs zum Theaterstück

In der Projektschmiede der Demokratie-Konferenz trafen sich die Projektpaten mit Bürgern aus Politik und Verwaltung, mit Wohlfahrtsverbänden, der Kultur und des Sports. Frauen aus verschiedenen Nationen und Kulturen wollen sich zu einem Kochkurs treffen und ihre internationalen Rezepte austauschen. Ein weiterer Kochkurs soll sich mit syrischen Kochrezepten speziell an Kinder aus Radolfzell wenden. Der Arbeitskreis für Demokratie der Zeller Kultur erarbeitet aktuell das Theaterstück "Annes Kampf", bei dem Texte aus dem "Tagebuch der Anne Frank" mit Adolf Hitlers "Mein Kampf" einander gegenüberstehen. Die Aufführung soll zu Debatten mit den Besuchern führen. Eine weitere Initiative möchte die Stadt von Aufklebern extremistischer Gruppierungen säubern.

Angebote im Sport und für Jugendliche

Vor den Wahlen für das europäische Parlament initiiert eine Gruppe ein Friedensfest im Stadtgarten. Der Jugendgemeinderat und die Stadtjugendpflege möchten für Jugendliche Veranstaltungen mit interkulturellem Charakter organisieren, etwa eine Talentshow, einen Poetry Slam, Konzerte und ein Improvisationstheater. Eine Initiative möchte ein Sportangebot für alle Radolfzeller ohne Leistungszwang und Vorurteile gegenüber Menschen mit Handicap anbieten. Ein anderes soll sich an alle Generationen wenden, um gemeinsam fit zu bleiben.

Was junge Leute vorhaben

Jugendliche tragen viele Bilder im Kopf, die auf Papier gebracht werden sollen. Die Projekte "Young Art for Girls" und "Young Art for Boys" sollen junge Menschen miteinander verbinden, die Lust auf das Malen haben. Der Alevitische Kulturverein möchte erneut die Theatergruppe Ülüm einladen, die bereits 2017 das Theaterstück "Oh Gott, die Türken integrieren sich" aufführten.

Das Projekt Seit 2017 besteht in Radolfzell eine lokale Partnerschaft für die Stärkung der Demokratie, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, der VHS, dem Präventions-, Senioren- und Jugendgemeinderat sowie dem Bürgerbündnis Radolfzell für Demokratie (BRD). Das Bundesprojekt "Demokratie leben" mit seinen Konferenzen soll helfen, die Vielfalt bürgerschaftlichen Engagements sichtbarer zu machen. Dabei sollen lokale Gruppen und Vereine vernetzt werden. Projekte zur Demokratisierung der Gesellschaft können finanziell unterstützt werden. Ansprechpartnerin ist Sabine Grünfelder. Informationen unter www.radolfzell.de

