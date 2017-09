vor 18 Stunden SK Radolfzell Illegales Autorennen in der Innenstadt von Radolfzell endet im Schaufenster

Zwei Jugendliche liefern sich in der Innenstadt von Radolfzell ein Autorennen. Bei der wilden Fahrt passiert ein Unfall: Einer der Fahrer kracht erst in eine Grundstücksmauer und Ampelmasten und anschließend in eine Schaufensterscheibe. Er bleibt unverletzt. Der Schaden geht in die Zehntausende.