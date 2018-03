Radolfzell Holzarchitektur und weniger spitze Steine auf dem Weg ins Wasser: Wie Bürger sich das neue Radolfzeller Seebad vorstellen

Bei einer Bürgerdiskussion auf Einladung der CDU geht es um Pläne für ein erneuertes Seebad. Viele hoffen auf besseren Zugang zum Wasser und auf eine transparente Architektur mit Holz.

Rund 90 interessierte Bürger haben auf Einladung der CDU im Radolfzeller Seebad über die Zukunft des Bades diskutiert. Der CDU-Stadtverband hatte das Treffen unter dem Titel "Gehör(t)" organisiert. Allerdings hatten sich auch Vertreter anderer Parteien und Gruppierungen eingefunden. Ingesamt sieben Gemeinderäte verfolgten den Austausch der Bürger mit den Betreibern des Bades und den Veranstaltern.

Das Seebad stellt in Radolfzell seit vielen Jahren ein Dauerthema in der Bürgerschaft dar. Denn der lang gestreckte Gebäudekörper ist längst in die Jahre gekommen. Eine aufwändige Sanierung wurde gleich mehrmals in die Zukunft verschoben. Mittlerweile hat sich der Gemeinderat einmütig für einen Neubau im Seebad entschieden. Dazu wurden bereits eine Million Euro im Haushalt 2018/19 eingestellt. In der jüngsten Sitzung hat man sich im Gremium zudem darauf geeinigt, den ursprünglich anvisierten und von der Verwaltung angeratenen Architektenwettbewerb nicht auszuführen, um die rund 100 000 Euro umfassenden Vorplanungen einzusparen. Im Gemeinderat sind viele davon überzeugt, dass ein Architektenwettbewerb keinen nennenswerten Vorteil verschafft.

Darauf wies bei der Diskussion im Seebad auch CDU-Stadtrat Christof Stadler hin: "Die 100 000 Euro stecken wir lieber in den Neubau", sagte er. Als Argument für diese Sichtweise führte Stadträtin Gisela Kögel-Hensen (FGL) die Strandbad-Neubauten in umliegenden Gemeinden wie Moos und Gailingen an. Dort hatte man ebenfalls auf einen Wettbewerb verzichtet und nach Ansicht vieler trotzdem sehr ansehnliche und funktionale Neubauten errichtet. Durch Besichtigungen anderer Bäder von Mitgliedern des Gemeinderates will man zudem Fehler vermeiden beziehungsweise von den dort gemachten Erfahrungen profitieren.

Um sich nun einen besseren Überblick über die gewünschten Nutzungen zu machen, fand jetzt der Termin im Seebad statt. Gleichzeitig hatten die Besucher die Möglichkeit, zusammen mit den Pächtern des Bades einen Rundgang durch die Bestandsgebäude zu machen. Die sind alles andere als gut in Schuss und zeitgemäß. Viele der bestehenden Probleme sind grundsätzlicher Natur, wie Pächterin Derya Yildirim verdeutlichte: "Die Räume sind feucht, kühl und nicht sinnvoll angeordnet. Kühlräume und ein Behinderten-WC sind gar nicht vorhanden", sagte sie. Gleichzeitig sind in den insgesamt sechs Gebäudeteilen großzügig bemessene Umkleideräume, die praktisch nicht genutzt werden. Dementsprechend forderten die Besucher, die Betreiberin in jedem Fall an den Planungen des Neubaus zu beteiligen. Sie formulierten ihre Bitten auf ausgehängten Plakaten zu den verschiedenen Aspekten.

Das Gebäude wünschten sich Besucher des Info-Treffens auch für die Zukunft eingeschossig. Diese Variante präferiert auch OB Martin Staab, der ebenfalls vor Ort war: "Jeden, der von einem zweigeschossigen Gebäude träumt, den muss ich enttäuschen", sagte er. Neben einer transparenten Architektur mit Holz wünschten sich die Bürger weiterhin Umkleidekabinen, Schließfächer und bessere Zugangsmöglichkeiten in das Wasser. Unter anderem wurden hier die zu großen und scharfkantigen Steine moniert.

Dass die Überplanung und Umsetzung nicht einfach wird, zeigte schon allein der Anforderungskatalog der DLRG, die ebenfalls im Strandbad ihre Räumlichkeiten und den Hafenstandort hat. Claus Witte von der DLRG führte dazu an, dass die aktuellen Vorgaben ein Raumvolumen von rund 150 Quadratmetern erforderlich macht. Das ist deutlich mehr, als für die Gastronomie des Betreibers vonnöten ist.

Das Areal

Das Gelände des Seebads zwischen Mettnaustraße und See misst knapp 9000 Quadratmeter, die Uferlänge beträgt 220 Meter. In der Mitte des Seebads liegt der Hafen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mit zwei Liegeplätzen für Rettungsboote. Der Steg wird auch von Badegästen als Zugang zum Schwimmen benutzt. Der Neubau soll bereits im kommenden Jahr realisiert werden.