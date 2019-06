von Michael Jahnke

Pünktlich zum meteorologischen Sommeranfang herrschte herrlicher Sonnenschein. Die Wassertemperaturen sind zwar noch sehr erfrischend, doch die Badesaison ist eröffnet. Bis mittags hatten sich rund 50 Badegäste im Radolfzeller Strandbad eingefunden. Es konnte also losgehen. Derya Yildirim, Pächterin des Strandbades freut sich auf die neue Saison: „Wenn das Strandbad in diesem Jahr genauso gut besucht wird wie im letzten Jahr, dann können wir uns wirklich freuen.“

Seit Ostern hat sie mit ihrem Team alles daran gesetzt, die Spuren des Winters zu beseitigen und den Gästen für die nächsten Monate ein tolles Erlebnis zu ermöglichen. „Wir haben in den letzten Wochen der Eröffnung der Badesaison förmlich entgegengefiebert. Wir sind hoch motiviert und befinden uns im Strandbad-Modus“, erzählt Derya Yildirim. Es gibt aber auch Haken: Beispielsweise hat sich die Verkehrsanbindung zum Strandbad nicht verbessert. Die Konstanzer Straße ist nur in stadtauswärtiger Richtung befahrbar, die Parkplätze in unmittelbarer Strandbad-Nähe sind gebührenpflichtig und der Betrieb des Shuttlebusses, der die Badegäste auf die Mettnau bringen sollte, ist auch eingestellt. Die Nachfrage sei zu gering gewesen, schildert die Strandbadpächterin. Sie sieht den Grund für die spärliche Nutzung des Nahverkehrsmittels eher in der Taktung, die letztlich zu langen Wartezeiten führte.

Das alles schlägt mehr auf die Kalkulation durch, als man es zunächst vermutet. „Die Radolfzeller Bürger, die uns natürlich herzlich willkommen sind, kommen oft ja direkt von zu Hause und nehmen daher das gastronomische Angebot nur eingeschränkt an“, erzählt sie. „Die Radolfzeller trinken dann hier einen Kaffee oder essen ein Eis. Wir sind daher auch auf auswärtige Gäste angewiesen, die dann auch eine Pizza essen oder andere Speisen zu sich nehmen.“ Und die Konkurrenz der See- und Strandbäder am Untersee sei groß. Yildirim erklärt: „In unmittelbarer Nähe befindet sich das Strandbad in Iznang. Dort gibt es mehr Parkplätze und die sind dann auch gebührenfrei. Die Anlage ist zudem modernisiert.“ Da könne man Gäste verstehen, die lieber nach Iznang oder auf die anderen Strandbäder der Höri ausweichen und dort dann Umsatz tätigen.

Im Vergleich zur vorherigen Badesaison konnte man in diesem Jahr rund sechs Wochen später mit dem Badebetrieb beginnen. „Das ist das Risiko des Pächters“, schildert Yildirim. Das könne man letztlich nur an umsatzstarken Wochenenden wieder aufholen. „Da zeigt sich dann, dass das Radolfzeller Strandbad doch eine hervorragende Lage hat. Da muss dann wirklich nur das Wetter mitspielen.“ Aber darauf könne man sich als Unternehmer allein auch nicht verlassen. „Auch wenn die Gebäude renovierungsbedürftig sind und voraussichtlich in drei Jahren komplett neu gebaut werden sollen, müssen wir uns gemeinsam mit der Stadtverwaltung überlegen, wie wir bis dahin nicht an Attraktivität verlieren“, führt Derya Yildirim aus. „Einmal verlorene Badegäste sind nur schwer wieder zurück zu gewinnen.“

Es sei wichtig, jetzt schon in Attraktionen investieren, um nach dem Umbau einen leichteren Start zu haben. Ihr Pachtvertrag laufe aber in drei Jahren aus. „Dann muss ich mich neu als Pächterin bewerben. Das würde ich auch gerne machen. Deshalb ist es mir schon heute wichtig, wie der Start in neuen Räumlichkeiten in drei bis vier Jahren gut gelingen kann.“