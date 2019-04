von Georg Lange

200 Besucher lassen sich vom Blockflötenchor sowie von einem Saxophon- und Klarinettenensemble begeistern wie auch von Solisten am Violoncello, einem Duo an Gitarren sowie einem Trio an Klavier, Violine und Violoncello.

Video: Georg Lange

Video: Georg Lange

Video: Georg Lange

Video: Georg Lange

Video: Georg Lange

Video: Georg Lange

Video: Georg Lange