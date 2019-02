Am Sonntag, 24. Februar, wird der diesjährige Höriumzug die mittlere Höri zum Zentrum der Fastnacht der schönen Halbinsel machen. In Hemmenhofen werden die neun auswärtigen Höri-Zünfte zu Gast bei den Käfertalern sein, um den Ort in ein echtes Narrennest zu verwandeln. Die Besucher können sich auf Straßenfasnacht in der vielleicht schönsten, weil ursprünglichen Form der Fastnacht freuen. Die Zünfte werden alle ein bis zum Sonntag geheim gehaltenes Thema umsetzen. Jede Zunft tritt dabei in unterschiedlichen Kostümierungen auf, die in aller Regel Themen aus dem zurückliegenden Jahr aufgreifen. Bei gutem Wetter werden in Hemmenhofen mehrere tausend Besucher erwartet. Auch sie beteiligen sich gerne am närrischen Treiben. Viele Familien werden sich wieder an den Straßenrand begeben, um mit den Zünften auf der Straße ein tolles Ereignis zu feiern. Die Käfertaler haben im Vorfeld des Höri-Umzuges alles getan, damit der Sonntag ein bleibendes Erlebnis für alle Beteiligten und Zuschauer werden wird. An dem Rundkurs durch den Ort sorgen zahlreiche Beizen, Zelte und Bewirtungen für das leibliche Wohl der Narren. Das Veranstaltungszelt ist im Uferbereich in der Uferstraße angesiedelt. Start des närrischen Lindwurms ist in der Straße Kirchsteig. Von dort geht es über den Weg „Im Kellhof“ in die Dorfstraße und anschließend in die Torkelgasse. Dann führt der Weg über die Uferstraße vorbei am Festzelt und kehrt zum Kirchsteig zurück.

Für das Festwochenende, dass bereits am Freitag mit einem Nacht- und Fackelumzug beginnt (siehe Infokasten) haben die Käfertaler, alles getan, damit der Höriumzug auch in diesem Jahr wieder ein wunderschönes Ereignis für alle Beteiligten gibt. Weil Parkplätze für Autos immer rar sind, verkehrt auch in diesem Jahr wieder ein Shuttleservice für die närrischen Besucher auf zwei Routen über die Höri ab 11 und 12 Uhr. Die Busse werden die Besucher aus Moos und Gaienhofen sowie von Schienen über Öhningen nach Hemmenhofen fahren und sie nach dem Festende (18, 19 und 20 Uhr) wieder in beide Richtungen in ihre Heimatdörfer bringen. Die Käfertaler haben aber selbstverständlich dennoch für Parkmöglichkeiten der auswärtigen Besucher gesorgt. Aus Gaienhofen kommend bietet sich am Ortsausgang rechts eine Einfahrt auf eine Parkwiese. Weitere Parkplätze finden sich im Curt-Georg-Becker-Weg, der Seehalde und im Fischersteig. Von Öhningen aus sind Parkplätze entlang der Hauptstraße, am Kellhof rechts auf der Wiese und in der Straße Häsliacker bei der alten Schule zu finden. Der Durchgangsverkehr ist am Veranstaltungswochenende selbstverständlich ebenfalls eigeschränkt. Am Freitag und Sonntag ist die Hauptstraße (L192) von 19.15 bis 20 Uhr (Freitag) und von 14.15 bis 16 Uhr (Sonntag) komplett gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über Schienen umgeleitet. Ferner wird der gesamte Umzugsweg in den Veranstaltungszeiten für den Verkehr gesperrt.

