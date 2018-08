von Georg Lange

Wehe dem, der sie Zwiebel nennt – ihr Name ist Bülle! Genauer gesagt: Höri-Bülle. Sie ist zart, mild und unaufdringlich im Geschmack und eine Marke für sich. Ihr Name ist gleichermaßen geschützt wie der des Champagners und des Filderkrauts. Der kulinarische Abendmarkt widmete der Höri-Bülle ein Themenspezial. Köche verarbeiteten auf dem Markt die Bülle in ihren Speisen und verliehen diesen die ihre typische Geschmacksnote. Die Tourismus- und Stadtmarketing GmbH legte für die Marktbesucher Büllen in Schalen zum Mitnehmen aus und veranstalte ein Quiz, bei dem ein mit Blumen eingeflochtener Höri-Büllen-Zopf zu gewinnen war.

Der Foodtruck des Wildwest Caterings verarbeitete die Höri-Bülle gleich in zwei herzhaften wie umschmeichelnden Gerichten. Gastronom Ingo Winterhalter komponierte eine Art Badischen Döner aus Rinderhüftstreifen, Kräuterschmand und zart geschmelzter Höri-Bülle im Fladenbrot oder reichte die geschmorte Bülle zum Rumpsteak. Technisch wäre es auch falsch, wenn man ihn Zwiebelkuchen nennen würde. Genau genommen müsste er Höri-Bülle-Kuchen heißen, den das Mühlenlädele in seinem Verkaufswagen anbot und der innert zwei Stunden restlos ausverkauft war. Der Dinkelbäck verarbeite das Höri-Gewächs in das wohl typischste Gericht vom See: Dünnele. Und in Bertas Gulasch-Kanone wurde sie in knackig gerösteten Stücken auf gegrillte Gemüsespieße gepickt oder zart zu einer gratinierten Zwiebelsuppe zubereitet.

Letzter Abendmarkt der Saison dreht sich ums Thema Oktoberfest

Vor dem Zunfthaus zog Nicole Scholz mit ihrer Band mit Pop- und Rock-Klassikern die Gäste in ihren Bann. Am Münster präsentierte Bernd Hermann mit seiner Baritonstimme den Besuchern Oldies, Schlager, Rock und Pop.

Am kommenden Donnerstag schließt mit dem Oktoberfest-Warmup die Saison des Abendmarkts. Noch einmal können die Marktbesucher aus vielen Köstlichkeiten wählen, sich von Kunsthandwerkern mit Geschenkideen aus Holz inspirieren lassen, handgefertigte Taschen aus Leder, Kork oder Canvas, aber auch Schmuck, Räucherwerke aus aller Welt sowie Liköre, Marmeladen, aromatisierte Salze oder auch einen alten Whisky mit Honig erwerben.

