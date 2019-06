von Gerald Jarausch

Trotz hochsommerlicher Temperaturen mit 30 Grad im Schatten nahmen gestern insgesamt 1362 Teilnehmer beim diesjährigen Firmenlauf der Stadtwerke Radolfzell teil. Damit gingen so viele Läufer wie noch nie beim auf die Strecke. Auch der bisherige Teilnehmerrekord aus dem vergangenen Jahr wurde noch einmal dramatisch gesteigert. Da waren insgesamt 1170 Menschen an den Start am Untertorplatz gegangen.

Wie immer beim Firmenlauf stand auch gestern wieder der gute Zweck im Vordergrund der Veranstaltung. Für jede absolvierte Runde der Teilnehmer spendierten die Stadtwerke Radolfzell einen Euro für soziale Projekte in der Region. In diesem Jahr werden die DLRG und der Caritasverband im Landkreis die Nutznießer der Spende sein. Als OB Martin Staab pünktlich um 17 Uhr die Startklappe fallen ließ, gab es am Untertorplatz kein Halten mehr. In Schlangenlinien ging es durch die Altstadt. Zusätzlich angeheizt wurden die Teilnehmer von Musikgruppen. So sorgte unter anderem eine Trommelgruppe aus Gambia am der Ecke Schützenstraße/Poststraße für ein erhöhtes Tempo, und vor dem Amtsgericht spielte die Narrenmusik der Narrizella für die Läufer.

Aptar stellt die größte Teilnehmergruppe

Das Tempo war indes nur bei wenigen Startern von großer Wichtigkeit. Die ganz große Mehrzahl der Teilnehmer wollte (und so mancher musste wohl auch) die 1,6 Kilometer lange Strecke zunächst bewältigen. Zusätzlich erschwert wurde alles durch die Hitze. Moderator Michael Fleiner bat die Teilnehmer darum auch, lieber auf eine Runde zu verzichten als die eigene Gesundheit in Gefahr zu bringen. Die größte Teilnehmergruppe wurde in diesem Jahr einmal mehr von Aptar mit 119 Läufern gestellt. Aber auch BCS, die Schmieder Kliniken und Hügli waren mit großen Gruppen vertreten.

Nachdem im vergangenen Jahr insgesamt 3600 Runden von den Läufern absolviert wurden, dürften dieses Mal noch einige Runden mehr von den Aktiven gesammelt worden sein. Dazu trug einmal mehr die schöne Stimmung in der Radolfzeller Altstadt bei, wo zahlreiche Menschen die Läufer mit Beifall aufmunterten. So mancher schüttelte aber auch mit dem Kopf, als er die Teilnehmer bei der Hitze an sich vorbeilaufen sah. Immerhin wurden die Läufer an verschiedenen Stellen mit Wasser versorgt, so dass die wichtigste Verpflegung gewährleistet war.

Bilderstory im Internet:

http://www.suedkurier.de/10196580