Trifft die zehnjährige Anna Gathigia einen Menschen, während sie durch den Ort läuft, dann berührt sie ihn und riecht danach an ihrer Hand. Anna kann Menschen nur am Geruch erkennen. Sie ist blind und taubstumm.

Anna Gathigia ist einer von mehr als drei Millionen Menschen in Kenia, die mit einer Behinderung leben. Bis heute gilt ein behindertes Kind für Familien oft als Fluch. Viele von ihnen erhalten keinerlei Förderung, manche werden versteckt.

Elke Widmann, Bankangestellte der Sparkasse Hegau-Bodensee, lernte die schwierigen Lebensbedingungen, unter denen vor allem Menschen leiden, die mit einer körperlichen oder geistigen Einschränkung in dem ostafrikanischen Land leben, bei einer dreimonatigen Reise im Jahr 2011 kennen.

Hilfe für Familien

Im Rahmen eines Schweizer Hilfsprojekts arbeitete sie in einer Schulküche in der Ortschaft Ukunda. Die Stadt mit 61 000 Einwohnern liegt 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Mombasa an der Küste des indischen Ozeans. Unter anderem lernte sie Tom Nyakundi kennen. Der 45-jährige alleinerziehende Vater hat drei Söhne. Sein jüngster Sohn Freddy, inzwischen 10 Jahre alt, ist halbseitig gelähmt. Er kann nicht sitzen, stehen, laufen und sprechen. Schlucken kann er nur mit Mühe.

Tom Nyakundi (links) koordiniert die Hilfeleistung in Kenia. Elke Widmann telefoniert täglich mit ihm. Im Arm hält sie Rosi Gathigia. Bild: privat

Elke Widmann begann die Familie finanziell zu unterstützen. Auch Freunde und Bekannte beteiligten sich. Es entstand die Idee, mehreren kranken Waisen oder Halbwaisen zu helfen, deren Eltern aufgrund der Pflege des Kindes nicht mehr arbeiten können.

Seit 2013 gibt es den Hilfsfond

Peter Engelmann, Kundenberater der Sparkasse Hegau-Bodensee, schlug vor, einen Verein zu gründen. Seit 2013 gibt es nun den Elke Widmann Hilfsfond. Die Organisation besteht nur aus nur zwei Personen: Elke Widmann erledigt die Bürokratie in Deutschland, und Tom Nyakundi organisiert die nötigen Hilfeleistungen in Kenia.

Vor drei Jahren hat er aufgrund einer Erbkrankheit selbst sein Augenlicht verloren. Doch die Hilfe geht weiter wie zuvor. Die Betroffenen werden durch das Engagement mit dem versorgt, was sie benötigen: Lebensmittel und Medikamente, Arztbesuche werden bezahlt, größere Behandlungen können in Mombasa durchgeführt werden.

Die Flugkosten zahlt sie selbst

Die Familien leben in einfachen Hütten. Sind diese in sehr schlechtem Zustand, bezahlt der Verein Reparaturarbeiten, Toilettenhäuschen werden betoniert. Tom Nyakundi weist die Familien auch auf Hygieneregeln in der Körperpflege und im Haushalt hin. Widmann und Nyakundi telefonieren täglich und besprechen, was ansteht. Mindestens einmal im Jahr fliegt Elke Widmann nach Ukunda, manchmal auch zweimal im Jahr. Die Flugkosten zahlt sie aus eigener Tasche.

Reisen mit 100 Kilo Gepäck

Seit fünf Jahren wird sie von ihrer Freundin Christine Schmidmayr unterstützt und teils auf den Reisen begleitet. Die beiden Frauen nehmen bis zu 100 Kilo Spendengepäck mit, wenn möglich einen Rollstuhl. Manche Reisen seien sehr anstrengend, erzählt Widmann.

Im Mai, mitten in der kenianischen Regenzeit, benötigte Tom Nyakundi selbst dringend Medikamente. "Bei 96 Prozent Luftfeuchtigkeit waren unsere Kleider nass, die Betten waren nass, überall schwirrten kleine und größere Tiere rum. Die ersten vier Tage konnten wir nicht duschen", erzählt Elke Widmann.

Wenn sie von den Kindern erzählt, kommen Tränen

Doch spricht sie von den Kindern, dann strahlen ihre Augen, manchmal kommen ihr die Tränen. "Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich", sagt sie.

Zurzeit werden drei Familien betreut, die ein schwerbehindertes Kind haben. Freddy und Anna sind wohl ihr Leben lang auf Unterstützung angewiesen. Fünf Kinder konnten jedoch bereits aus dem Projekt entlassen werden. Ihr Zustand hat sich verbessert. Sie können jetzt die Schule besuchen. Das sei das Besondere an dem Projekt, unterstreicht Peter Engelmann. "Es ist klein, aber nachhaltig. Jeder Euro kommt wirklich an. Es fallen keinerlei Verwaltungskosten an."

im kenianischen Ukanda, die mit schweren Behinderungen leben, zu helfen, engagiert sich der Elke Widmann Hilfsfond dafür, die Kinder mit Lebensmitteln, Medikamenten und orthopädischen Hilfsmitteln wie Gehhilfen und Rollstühlen zu versorgen. Der Verein zahlt ärztliche Behandlungen. Marode Wohnungen werden saniert. Spendenkonto: Sparkasse Hegau-Bodensee, IBAN: DE37 6925 0004 8363 59, BIC: SOLADES1SNG (rei) Informationen im Internet:www.elke-widmann-hilfsfond.de

