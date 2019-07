Wenn Organisator Heinz Schmitt am Mittwoch, 17. Juli, bereits zum 16. Mal zu seinem Brückenfest auf die Südbrücke auf die Mettnau einlädt, kann er sich auf eines felsenfest verlassen: Auf die Unterstützung seiner Jungs vom FC Radolfzell. So ist es auch in diesem Jahr, wie der Kopf und das Herz des Brückenfestes betont: „Ohne die vielen Helfer wäre das Fest in dieser Art und Weise nicht mehr möglich gewesen“, sagt Heinz Schmitt. Das liege auch daran, dass der Rentner mittlerweile gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Heinz Schmitt berichtet auch davon, dass er aufgrund des fortschreitenden Alters überlegt hatte, dass Brückenfest nicht mehr veranstalten zu wollen. „Aber ich habe so viel Zuspruch erhalten, dass ich darüber nicht lange nachgedacht habe“, sagt er weiter.

Reinerlös kommt sozialen Zwecken zu

Das Fest neben der früheren Metallbrücke hätte ursprünglich nur eine Art Straßenfest der Anwohner werden sollen. Zu ihnen gehörte Heinz Schmitt, der die Initiative ergriff und ein zünftiges Fest auf die Beine stellte. Der Reinerlös ging schon damals an den Querklecks, der sich für behinderte Kinder engagiert. „Diese Kinder müssen auf so vieles verzichten“, sagt er. An dieser Tradition wird bis heute festgehalten. 400 bis 500 Besucher pilgern jährlich zum Brückenfest. In diesem Jahr werden die Hannoken Sextett für die musikalische Begleitung sorgen. Die Bewirtung übernimmt wieder der FC Radolfzell.

Veranstaltung von Radolfzellern für Radolfzeller

Wie Heinz Schmitt verrät, geht ein Teil des Erlöses an den Querklecks. Dabei handelt es sich um einen Freizeittreff für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung. „Mit dem Geld soll ein Fahrradtandem gekauft werden“, sagt er. Der Rest fließt in die Jugendabteilung des FC Radolfzell. Insgesamt, so betont Schmitt, sind seit 2004 über 20 000 Euro durch das Brückenfest zusammengekommen. „Es war von Anfang an die Grundidee der Beteiligten des Brückenfestes, diesen Kindern etwas Gutes zu tun, daran wird sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern“, so Schmitt weiter. Er bezeichnete das Brückenfest als Veranstaltung von Radolfzellern für Radolfzeller.