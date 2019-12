Radolfzell vor 5 Stunden

Heimattage 2021: Stahringer Vereine wollen zeigen, was ihr Dorf ausmacht

Die Projektidee wird umgesetzt. Mit einem Heimatwochenende will sich der Ort präsentieren. Ob Vereine, Theater, Landwirtschaft oder Handwerk: Was Stahringen prägt soll bei den Heimattagen in Szene gesetzt werden.