von Natalie Reiser

Radolfzell – Was brauchen Kinder wirklich? Die meisten Eltern, die in die süßen Gesichter ihrer Babys schauen, wollen ihren Kindern den bestmöglichen Start ins Leben geben. Doch welcher ist das? Unüberschaubar ist die Zahl der Antworten, die verschiedene Kulturen und Ratgeber im Laufe der Epochen gegeben haben und weiterhin geben. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt, Wissenschaftler und Autor, findet, in diesem permanenten Wandel des Lebens wurzle die Schwierigkeit, ein Kind auf seinem Weg in die Jugend und das Erwachsenwerden zu begleiten.

Viele Frauen kommen mit ihren Babys

Zum achten Mal hat das Pestalozzi-Kinderdorf in Kooperation mit der Tegginger Schule zu einem pädagogischen Themenabend ins Milchwerk eingeladen. Bernd Löhle, Geschäftsführer des Pestalozzi-Dorfs, konnte Renz-Polster als Referenten gewinnen. Der Kinderarzt und Wissenschaftler wurde durch seine Bücher „Kinder verstehen“ und „Schlaf gut, Baby“ bekannt. Etwa 400 Besucher kamen ins Milchwerk, um den Autoren zu erleben und ihm Fragen zu stellen. Das Gros der Besucher waren Frauen. Etliche von ihnen hatten ihre Babys in Tragetüchern dabei, so auch Eva Wunschel. Zu ihrer Motivation, den Vortrag zu besuchen, meint sie: „Ich habe schon öfter von Herbert Renz-Polster gehört. Jetzt möchte ich mich für mein Baby informieren.“

Herbert Renz-Polster berichtet, was Kinder brauchen, um für die Zukunft gewappnet zu sein: Liebe und Geborgenheit

Im Vergleich zum Tierreich kommen Menschen nicht mit

Renz-Polster befasst sich mit der kindlichen Entwicklung aus Sicht der Verhaltens- und Evolutionsforschung. In seinem Vortrag vergleicht er die menschliche Schwangerschaft, Geburt und frühkindliche Phase bis zur völligen Abnabelung des Kindes von den Eltern mit dem Verhalten verschiedener Tiere. Ein Vergleich, bei dem die Krone der Schöpfung zunächst schlecht abschneidet.

Ein Pferd steht schon nach einer halben Stunde

Während ein Pferd nach einer halben Stunde auf eigenen Beinen steht, braucht ein Menschenkind dazu etwa ein Jahr oder länger. Renz-Polster spielt mit der Komik, die in den Vergleichen der menschlichen Kinder mit den in ihrer frühen Entwicklung so überlegenen Tieren steckt, sodass die Zuhörer oft lachen müssen. Die Kernaussage seiner Theorie basiert auf zwei Aspekten.

Menschenkinder brauchen Schutz

Einerseits seien Menschen die einzige Spezies, die Umwelt und Lebensbedingungen permanent verändere. Niemand wisse, wie unser Leben in fünfzig Jahren aussehen wird. Renz-Polster nennt das das „Unschärfeproblem“, mit dem Menschen seit jeher leben müssen. Eltern bereiteten ihre Kinder auf Neuland vor, eine Welt, die sie selbst noch nicht kennen könnten. Andererseits bräuchten Menschenkinder, mehr als alle anderen Lebewesen, die Liebe und den Schutz ihrer Eltern, Nähe und eine gute Beziehung zu ihnen.

Wer geborgen ist, wird neugierig

Fühlten Kinder sich geborgen und sicher, dann würden sie wach und neugierig. Von allein verließen sie die elterliche Komfortzone und gingen auf Entdeckungstour. Sie seien frei, genau die Eigenschaften zu entwickeln, die man benötigt, um Neues zu schaffen. Für Renz-Polster ist es weniger wichtig, ob die Kinder ihr Gemüse aufessen und ob sie genügend Klavier spielen, um eine Karriere als Pianist zu meistern.

Von der Gewissheit, aufgefangen zu werden

Je enger die Erziehungsziele gesteckt seien, desto größer die Gefahr für das Kind, eine Niederlage zu erleben. Das Wichtigste für eine glückliche Kindheit und ein gelungenes Leben sei die Gewissheit, aufgefangen zu werden, vor allem, wenn man in Not ist. Renz-Polsters Rezept für Eltern: Kinder brauchen viel Liebe und Geborgenheit und gleichzeitig viel Raum und Gelegenheit, sich zu bewähren. Eine Herausforderung für Eltern, denn Heimat kann nur geben, wer selbst Ruhe gefunden hat.