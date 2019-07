An diesem Wochenende gedenkt die Stadt Radolfzell mit dem Hausherrenfest ihrer drei Schutzpatrone Theopont, Senesius und Zeno. Die Feierlichkeiten reichen von Freitag, 19. Juli, bis einschließlich Montag, 22. Juli. Streng genommen fallen hier zwei regionale christliche Feste zusammen. Beim Hausherrenfest handelt es sich um das größte kirchliche Fest in Radolfzell. Dabei ehren die Radolfzeller am Sonntag ihre drei Stadtheiligen Theopont, Senesius und Zeno mit einer Prozession durch die Altstadt. Der Montag gehört der Mooser Wasserprozession, bei der Wallfahrer aus Moos über den See rudern und den Radolfzellern für die Hilfe bei einer Viehseuche im Jahr 1797 danken. Zusammengefasst entsteht eine Mischung aus kirchlichen und weltliche Festelementen, die nicht nur in Radolfzell und der vorderen Höri wahrgenommen werden, sondern auch in die weitere Region wirken.

Für den weltliche Teil des Festes zeichnet sich das Kulturbüro der Stadt Radolfzell verantwortlich. Es organisiert mit zahlreichen Vereinen ein buntes Programm für Jung und Alt. So locken Konzerte, Kinderprogramm und kulinarische Köstlichkeiten Jahr um Jahr zahlreiche Menschen ans Radolfzeller Bodenseeufer. Am Freitag ehren die katholischen Kindergarten St. Sebastian die Heiligen Hausherren in einer Prozession. Anschließend findet auf dem Marktplatz eine Schauübung der Radolfzeller Hilfsorganisationen statt. Böllerschüsse und die Glocken des Münsters signalisieren am Samstag pünktlich um 16.45 Uhr den Beginn des Radolfzeller Hausherrenfestes. Um 17.15 Uhr spielt die „Bodensee Eisenbahner Kapelle“ am Konzertsegel. Mit einem Galakonzert des Jugend­blasorchesters beginnt der weltliche Teil des Festes am Samstag um 20.15 Uhr auf dem Marktplatz. Der Hausherren­sonntag startet mit dem Turmblasen, einem musikalischen Morgenruf der Stadtkapelle. Dem Einläuten folgt um 9 Uhr das feierliche Hausherren­amt im Münster ULF. Der Gottesdienst wird auf den Marktplatz über­tragen. Es schließt sich die beeindruckende Prozession mit den kostbaren Reliquien der drei Hausherren Theopont, Senesius und Zeno durch die Innenstadt an, um so Segen und Wohlergehen für die Stadt zu erbitten. Mit musikalischer Unterhaltung geht es dann um 11.45 Uhr am Konzertsegel weiter. Zuerst spielt die Stadtkapelle, anschließend die Musikschule, gefolgt vom Jugendblasorchester. Der Festabend am Sonntag wird um 20.15 Uhr eröffnet. Nach einem bunten Programm einzelner regionaler Vereine gibt es einen musikalischen Part, der vor und nach weiteren Highlights des Abends wie Gondelkorso, Segeldefilee und Feuerwerk (etwa 22.50 Uhr) stattfindet. Für gute Unterhaltung sorgen „The Roosters“ aus Konstanz (Ende 1 Uhr).

Der Hausherrenmontag ist gleichzeitig auch der Tag der Mooser Wasserprozession. Um 8 Uhr trifft man sich an der Mole und Schiffsanlegestelle. Mit blumengeschmückten Booten rudern in den frühen Morgenstunden die Pilger über den See, angeführt von dem Boot mit den geistlichen und weltlichen Würdenträgern der Gemeinde. Am See werden sie von den Repräsentanten der Stadt Radolfzell, der örtlichen Geistlichkeit, der Trachtengruppe und der Stadtkapelle empfangen und in feierlicher Prozession in das Münster geleitet. Dort folgt das feierliche Mooser Amt.

Unbeschwert und fröhlich wird am Nachmittag und Abend am See gefeiert. Ab 10.30 Uhr können sich die Gäste beim Weißwurstfrühstuck an der Promenade mit musikali­scher Umrahmung stärken. Ab 15 Uhr beginnt das Kinderprogramm am Konzert­segel, gestaltet von Kinder­- und Jugendgruppen aus Radolfzell. Ab 20 Uhr, nach der feierlichen Hausherrenandacht, spielt die Band „Veteranilli“ am Konzertsegel. Das Fest endet um 24 Uhr.