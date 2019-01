Gutes sollte man wiederholen: Von Freitag, 1. Februar, bis zum Sonntag, 3. Februar, findet die Messe Haus/Bau/Energie bereits zum 15. Mal in Radolfzell statt. Kompetente Aussteller aus der gesamten Bodenseeregion werden in den Räumen des Milchwerks Hausbesitzer und all jene, die das gerne noch werden wollen, individuell und professionell beraten. Interessant für die einheimischen Besucher: Die Stadt Radolfzell unterstützt nachhaltige bauliche Entwicklung, energetische Sanierung und eine zukunftsfähige Mobilität mit Zuschüssen für die Beschaffung und Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen. Dieses sind Kernthemen der Stadtentwicklung Radolfzell (step 2030). Welche Förderungen das sind und wie man in den Genuss dieser Zuschüsse kommt, erfahren interessierte Messebesucher auf der Haus/Bau/Energie.

Den Besuchern stehen zudem zahlreiche Fachaussteller für Fragen der Energieeffizienz und gesunder, nachhaltiger Bauweisen vor Ort zur Verfügung. Die Palette reicht von der Heizungssanierung bis hin zur Solarinstallation. Insgesamt rund 50 Fachausteller verschiedener Gewerke werden an den drei Messetagen in Radolfzell vor Ort sein. Die Energieagentur Kreis Konstanz und die Energieberatung der Verbraucher-Zentrale bieten darüber hinaus ergänzende Vorträge und unabhängige Beratung. Für Anwohner, die mit Beschwerden über Lärm zu kämpfen haben, bieten die Fachaussteller einen wichtigen Beitrag zur Lärmminderung in den eigenen vier Wänden, die Fenstersanierungen und Dämmvorhaben für Wohneigentümer realisieren. Die Spezialisten erläutern den Besuchern Konzepte und sinnvolle Einsatz-Möglichkeiten.

Auf der Fachmesse finden künftige Hausbesitzer nicht nur den richtigen Partner für den Immobilienkauf und Bauvorhaben jeder Art. Ein begleitendes, täglich wechselndes Vortragsprogramm und Sonderschauen zu neuesten Hausbau- und Energiethemen ergänzen die drei Messetage. Über effizienten und modernen, smarten Einbruchschutz informieren die Aussteller für Sicherheitstechnik. Das Polizeipräsidium Konstanz ist mit einem Infomobil vor Ort und klärt an allen drei Messetagen mit einem Vortrag über „Sicher Wohnen – Schutz gegen Einbrecher“ auf. Die Ausstellervielfalt wird mit einem kostenlosen, täglich wechselnden Vortragsprogramm und Sonderschauen ergänzt. Besucher erhalten so Informationen aus erster Hand von Experten aus der Praxis in Anlehnung an die Themen der Haus/Bau/Energie.

Infos

Die Messe hat Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.

Der Eintritt beträgt 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Am Freitag ist der Eintritt sogar frei.

Informationen im Internet:

http://www.hausbauenergie.de