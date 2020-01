Radolfzell – Im Radolfzeller Milchwerk präsentieren ab heute drei Tage lang auf der Messe Haus/Bau/Energie mehr als 50 professionelle Aussteller ihre Leistungen vom schlüsselfertigen Bauen bis hin zur Altbausanierung. Oftmals fällt die Wahl beim Bauen und für das Modernisieren des Eigenheims schwer: Verschiedenste Baumaterialien und Anlagentechniken stehen den Interessierten zur Verfügung. Die Messe bietet den Besuchern mit den 56 Ausstellern ins Gespräch zu kommen und sich von ihnen beraten zu lassen. Sei es über Wärmedämmung, den Kamin- und Heizungsbau, erneuerbare Energien und autarke Energieversorgungen sowie über Fenster und deren Verkleidung, über Dachreinigung oder Beläge für den Boden aus Stein, Parkett und Vinyl, über Garagentore sowie der Gestaltung von Gauben. Das Spektrum der Messe Bau/Haus/Energie ist weit gefasst. Sie öffnet am Freitag, den 31. Januar, für drei Tage die Pforten. Am Freitag ist freier Eintritt.

Die Messe gehört zu den erfolgreichsten in Radolfzell und wendet sich zum 16. Mal an Hausbesitzer und Bauherren, an Modernisierer und Handwerker, aber auch an Architekten und Verbände. Ein Trend ist auch heuer wieder ablesbar: Langfristig nutzbare sowie nachhaltige und energiesparende, umweltschonende Formen des Wohnens. Besucher zeigen sich dabei interessiert am Modernisieren, am Bauen, Einrichten oder Verschönern des Eigenheims oder schlicht in der Absicherung des Gebäudes wie dessen Finanzplans. Messebesucher haben die Möglichkeit hochwertige Fachmagazine und Publikationen zu den Themen der Radolfzeller Messe Haus/Bau/Energie kostenlos mitzunehmen, verspricht der Veranstalter. Die Messebetreiber setzen bei der Auswahl ihrer Aussteller zudem auf langansässige regionale Handwerker, die auch Vorort zugänglich sind und ihre Kunden längerfristig betreuen können.

Das Eigenheim soll nicht nur ein Dach über dem Kopf sein. Idealer Weise sollte es energieeffizient, funktionell, natürlich und gesund, aber auch einbruchssicher sein. Auf der Messe erfahren Besucher in mehreren Vortragsreihen, wie sich all das verwirklichen lässt und was dabei zu beachten ist. Holger Längle aus dem Deggerhausertal ist Bauingenieur. Im Vortragsprogramm im kleinen Saal referiert der Baubiologe über gesundes, nachhaltiges Bauen. Was Baubiologie überhaupt ist und um was es in dieser Baulehre geht, erläutert Anita Kaliza aus Spaichingen den Messebesuchern. Wer nach ökologisch nachhaltigen Baustoffen sucht, kann sich von Christian Lehmann aus St. Georgen in Holzbauten einführen lassen.

Zu einem Hausbau gehört auch die Baufinanzierung: Achim Niess aus Überlingen klärt auf, welche Fehler man vermeiden kann und wie man richtig finanziert. Praxistipps für Sanierungen hält Alexander Kionka aus Singen bereit. Er berichtet über Chancen und Risiken, gesetzliche Auflagen sowie über die Fördermittel. Das Wohnhaus steht, nun sollte es auch ein sicheres Zuhause sein. Heidrun Angele vom Polizeipräsidium Konstanz kennt sich in Prävention zum Einbruchschutz aus und teilt ihr Wissen mit den Messebesuchern. Und wer es noch nicht wusste: Radolfzell gilt als heimliche Umwelthauptstadt. In einem Vortrag setzt sich Andreas Reinhard als Geschäftsführer der Stadtwerke für die Elektromobilität und das Carsharing ein. Energiewandlung statt Verbrennen – die Energieagentur Konstanz stellt in einem Vortrag die Brennstoffzellen-Heizung vor. Eine Schau der Architektenkammer Baden-Württemberg informiert über den Baustoff Holz und nachhaltiges Bauen.

Die Messe

ist vom Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Radolfzeller Milchwerk in der Werner-Messmer-Straße 14 zu sehen. Auf einer über 840 Quadratmeter großen Indoor-Fläche präsentieren sich 56 Aussteller rund um die Modernisierung sowie dem Bau und Innenausbau des Eigenheims. Vorträge mit Themenschwerpunkten runden die Schau ab. Der Eintritt ist am Freitag frei. Das Tagesticket kostet sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Die Haltestelle Milchwerk der Buslinie 4 liegt nur eine Gehminute in der Hadwigstraße entfernt. Parkplätze stehen am Seemaxx sowie am Messeparkplatz in der Güttinger Straße zur Verfügung.