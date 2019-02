von Natalie Reiser

Er hat die Hosen an – sie sagt ihm welche. Peter Vollmer steht auf der Bühne des Milchwerks, breitbeinig, die Arme weit gestikulierend gestreckt. Seine Körperfläche maximal erweitert mimt er den Mann, der Kraft seines Geschlechts das Sagen hat. Zumindest ringt er darum. Glaubt man Vollmer, dann ist es ausgesprochen schlecht um die männliche Vorherrschaft bestellt. In Zeiten, in denen Kinder mit der Pipette gezeugt werden können und Frauen dank Einparkhilfe mühelos in die kleinsten Parklücken gleiten, schwinden die letzten männlichen Bastionen.

Die Diktatur des Vegetariats

Markant lässt er vom Stapel, was die deutsche Sprache für harte Kerle zu bieten hat, um im zweiten Teil des Satzes entweder verzweifelt oder sympathisch lächelnd klein beizugeben. In Sachen Ernährung und Gesundheit passt "Mann" sich an, will er die Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Und so verzieht der Kabarettist aus Köln-Nippes schmerzvoll das Gesicht, wenn er sich der Diktatur des Vegetariats unterzieht. Schlechter geht es nur noch den Veganern. Die dürfen nicht einmal Wasser trinken. Das kommt schließlich aus dem Hahn.

Der sprechende Flokati

Äußerlich zumindest kann der Mann Statur zeigen. Hier hilft der Handel. Hightech-Multifunktionshosen und Outdoorjacken, windfest bis zu Windstärke zehn, lassen den Einkaufsbummel in der Innenstadt erträglich werden. Zum Glück gibt es den Bart. Auch wenn aus Männern sprechende Flokatis werden, die auf dem Weg nach Hause die Kehrwoche übernehmen können, sind die harten Haare auf dem Unterkiefer doch wenigstens ein unumstritten männliches Attribut.

Ein Möchtegern-Haudegen

Peter Vollmer bleibt seiner Rolle als Möchtegern- Haudegen, der an der Weiblichkeit verzweifelt, treu. Wie im Dauerfeuer schießt ein Witz nach dem anderem aus seinem Mund, sodass das Publikum im ausverkauften kleinen Saal des Milchwerks vergnügt auf seine Kosten kommt und Zugaben fordert. Als Vollmer zu seiner Gitarre greift und mit schwarzem Humor verfremdete Volkslieder anstimmt, zeigt er, er kann spontan und publikumsnah sein.