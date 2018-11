von Frank Hohlfeldt

Na? Alles Roger in Kambodscha? Alles Taco in Monaco? Für folgende Zeilen werde ich höchstwahrscheinlich in der Wortspiel-Hölle schmoren, aber was soll’s. Heute ist der Tag der schlechten Wortspiele und in der Hölle steppt bestimmt der Bär – vermutlich auf heißen Sohlen. Sterben müssen wir ja alle mal. Der Koch gibt irgendwann den Löffel ab und der Gärtner beißt ins Gras, der Spanner ist weg vom Fenster und der Priester segnet das Zeitliche. Wobei der Tod für Mathematiker nie überraschend kommt, denn die haben schließlich damit gerechnet. Das bringt mich zu folgender Frage: Was passiert, wenn man an einem Pfannenkuchen erstickt? Richtig, man crêpiert. Ja, ich weiß, der war echt schlecht.

Aber es gibt auch Berufsgruppen, die mit schlechten Wortspielen geradezu kokettieren. Zum Bleistift: Friseure. Die neigen häufig dazu, ihren Salons so kreative Namen zu geben wie Haarscharf oder Glückssträhne. Es geht aber noch haariger: Vorher Nachhair. Scarlett O’Haira. Vier Haareszeiten. Haarsträubend, nicht wahr? Dabei ließe sich das auch auf andere Zünfte übertragen. Eine Fischerei hieße dann beispielweise Lachsfigurenkabinett, eine Bäckerei vielleicht Brotlichtbezirk und eine Metzgerei Mettropolis. Das wäre dann vermutlich das Wurst Case Szenario.

Bei diesem Thema kommen bei mir persönlich echte Schul­traumata hoch: eine ehemalige Lehrerin hat das mit den Wortspielen auch leidenschaftlich zelebriert. Wenn ich morgens meine Hausaufgaben vergessen hatte, hieß es stets: das darf ja wohl nicht Warstein. Furchtbar war das. Aber schlimmer geht’s immer. Es gibt Menschen, die wünschen sich zum Purzeltag einen Herzlichen Glückstrumpf. Na Wunderbärchen! Da fällt mir ein: Kürzlich habe ich einem Kumpel einen Limonadenwitz erzählt – Fanta witzig. Hab’ aber vergessen, wie er ging.

Stattdessen noch was für die Fußballfans unter den Lesern: Jerôme mag Pferde und Arjen Robben. Sorry, für den schäme ich mich wirklich. Aber einer geht noch. Kategorie Kultur: Mozart war nur deshalb so ein guter Komponist, weil er beim Komponieren so einen Haydnspaß hatte. Glauben Sie mir, ich bin ebenso erschüttert wie Sie. Was für Scherzkekse sich derart flache Wortwitze einfallen lassen, entzieht sich meiner Chemnitz.

Was ich jetzt eigentlich mit all dem sagen wollte? Wayne interessiert’s. Deshalb einfach noch die Antworten auf ein paar Fragen, die Sie sich vermutlich noch nie gestellt haben: Wo wohnen Katzen am liebsten? Im Miezhaus natürlich. Wieso trinken Mäuse keinen Alkohol? Weil Sie Angst vor dem Kater haben. Und wie heißt der Gott der Vegetarier? Kräuterbuddha. Autsch! Und falls Sie Angst haben, dass Sie nicht kochen können, keine Sorge, kochen Sie für Karl, denn Karl Marx. Ja, ich schätze, besser wird’s nicht mehr, also aus die Maus. In diesem Sinne sag’ ich Tschüssikowski und bis Baldrian!

