Die Stadtverwaltung Radolfzell hat auf die Kritik der Schulen an der Ersatzhaltestelle in der Güttinger Straße reagiert. Nach der Sperrung der Konstanzer Brücke steigen dort die Schüler der Gerhard-Thielcke-Realschule und des Friedrich-Hecker-Gymnasiums aus und ein. Die Lehrer der Busaufsicht haben bemängelt, dass den Schülern an der Haltestelle am Zebrastreifen Aufenthaltsplatz fehle. Auch würden viele Autofahrer „waghalsig“ die stehenden Busse überholen.

Die Stadtverwaltung hat nun angekündigt, dass in Teilen der Güttinger Straße eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Kilometern in der Stunde vor und nach dem Zebrastreifen angeordnet werde. Darüber hinaus soll ein geschützter Wartebereich für Schüler auf der Seite des Kesselhauses eingerichtet und mit Verkehrsbarken gekennzeichnet werden. Damit der Schulweg sicher sei, sollen die vor Ort eingesetzten Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes zudem die Überwachung des Verkehrsverhaltens am Haselbrunnsteg zu den Stoßzeiten auf die Güttinger Straße ausweiten. „Die Stadtverwaltung appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Vorschriften zu halten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.