von Natalie Reiser

Bühne frei für Kinder hieß es bereits zum dritten Mal im Kinderkulturzentrum Lollipop. 15 Kinder der vierten Klassen der Ratoldus Gemeinschaftsschule und der Tegginger Schule spielten unter der Regie der Theaterpädagogin Tanja Jäckel und ihrem Assistenten Gerrit Stenzel das selbstentwickelte Stück „Kleine Helden“.

Seit Herbst haben die Kinder sich einmal in der Woche und an einem Wochenende im Monat mit den Regisseuren getroffen, Ideen gesammelt, die Handlung entworfen, bevor es daran ging die Rollen zu verteilen und Theater zu spielen.

Geschwister finden keinen Anschluss

Entstanden ist ein Stück über die Courage eines Geschwisterpaars, das in eine neue Wohnsiedlung zieht und sich freut, dort auf viele Kinder zu treffen. Doch wie sich bald herausstellt, bleiben die meisten für sich. Die einen sitzen am Handy, andere sind um das coolste Outfit besorgt.

Die Mädchen-Zickenbande zieht den Außenseiter Felix auf: „Du bist ein Looser, du triffst ja niemals ein Tor beim Fußball.“ Die beiden Neuen haben es auch nicht leicht. Finanziell steht es nicht zum Besten. Sie ziehen in eine Kellerwohnung, ihre Mutter kocht nicht immer, manchmal schieben sie Hunger.

Allmählich entsteht Gemeinsamkeit

Doch sie sind lebensfroh und in einem Punkt völlig anders als die Kinder der Siedlung. Sie spielen. Als Agenten streifen sie mit Walkie-Talkies über den Hof und knacken mit ihrer natürlichen Offenheit die Panzer, die die anderen Kinder um sich aufgebaut haben. Allmählich entsteht Gemeinsamkeit unter ihnen. Sie machen Vorschläge, streiten, versöhnen sich, finden gemeinsame Regeln und Spiele.

Die Kinder „operieren“ ihrem Freund Felix seine Ängste aus dem Kopf. | Bild: Natalie Reiser

Felix erzählt, in seinem Kopf wäre immer ein Hämmern, bevor er ein Tor schießen will. Ängste kennen auch die anderen Kinder. Gemeinsam operieren sie Felix „das fiese Männchen“, so nennen sie seine Angst, heraus. Die Dialoge sind schnell und spritzig – die halbe Stunde Spieldauer vergeht wie im Flug. Nach dem Applaus ihrer Klassenkameraden hört man aus dem Zuschauerraum: „Ach, hätte ich doch auch mitgemacht!“

Generalprobe völlig vermasselt

Als Diplom-Pädagoge Ibrahim Güler am Ende des Stücks die jungen Schauspieler fragt, wie es ihnen gefallen hat, bei dem Projekt mitzuwirken, erzählen sie, zu Beginn seien sie richtig aufgeregt gewesen. Vor allem die Frage, worum es im Stück gehen solle und welche Rolle sie schließlich spielen würden, habe sie beschäftigt.

Danach habe es enorm viel Spaß gemacht zu spielen. Die Woche vor der Aufführung sei allerdings richtig anstrengend gewesen. Die Generalprobe hätten sie völlig vermasselt.

Täglich drei Stunden Probe

In der letzten Woche wurden täglich drei Stunden am Abend geprobt, berichtet Gerrit Stenzel. Seit acht Jahren begleitet er Tanja Jäckel, indem er entweder Regie- oder Musikassistenz leistet. Im Finale vor der Aufführung hat er die Truppe erstmals allein betreut, weil Jäckel durch eine Krankheit verhindert war.

„Es ist das erste Mal, das ich eine Aufführung allein zu Ende gebracht habe“, erzählt er. Die intensiven Proben der letzten Woche seien für die Kinder tatsächlich anstrengend gewesen, so auch sein Eindruck. „Doch das ist ganz genauso wie im echten Theaterleben“, meint Stenzel, der sich auf ein Studium im Bereich der Theaterpädagogik vorbereitet.

Frei und mit viel Spielfreude

Bei der ersten Aufführung vor Klassenkameraden der Ratoldusschule hat sich der Spruch „Eine verpatzte Generalprobe sorgt für eine geglückte Premiere“ bewährt. Frei, mit viel Spielfreude und ohne die Hilfe einer Souffleuse haben die 15 Nachwuchsschauspieler ihr Stück couragiert auf die Bühne gebracht. Eine gute Voraussetzung für die öffentliche Vorstellung am Nachmittag.