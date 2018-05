Radolfzell Großflächiger Stromausfall in Radolfzell: Die Stadtwerke graben das defekte Kabel aus und suchen die Ursache für den Kurzschluss

Ein heftiger Kurzschluss einer Kabelleitung hat am Mittwochabend in Radolfzell einen großflächigen Stromausfall verursacht. Im Krankenhaus, bei der Polizei und der Feuerwehr sprang das Aggregat für den Notstrom an. Die Stadtwerke tauschen das beschädigte Kabel aus und suchen die Ursache für den Kurzschluss.

Das Ziel liegt 2,30 Meter unter der Erde. Es braucht einen kleinen Bagger, um sich durch das Erdreich bis zu den Kabeln durchzugraben. "Es gab gestern einen kräftigen Kurzschluss von drei Kabeln, das ist eher ungewöhnlich. Doch die Leitstelle kann genau eingrenzen, wo der Spannungsabfall passiert ist", sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke, Andreas Reinhardt. Der Grund für den großflächigen Stromausfall am vergangenen Mittwochabend ist somit gefunden. Die defekte 20-kV-Stromleitung liegt unter einem Grünstreifen am Ende der Arsensius-Pfaff-Straße in der Nähe des Friedrich-Hecker-Gymnasiums und muss mit Bagger und Schaufel ausgegraben werden.

Stein könnte Kurzschluss verursacht haben

Warum in Radolfzell plötzlich die Lichter ausgingen, steht noch nicht endgültig fest. Reinhardt geht davon aus, dass die Kabel über die Jahre immer stärkerem Druck ausgesetzt waren. Ein Zeichen dafür ist die Bepflasterung an der angrenzenden Straße, die tiefe Dellen in den Boden aufweist. Ein spitzer Stein in der Erde könne die Kabel mit genügend Druck beschädigt haben. Die Leitungen liegen seit mehr als dreißig Jahren unter der Erde, dennoch kann eine Materialschwäche ausgeschlossen werden, so Reinhardt. Der Geschäftsführer der Stadtwerke bestätigt, dass in Radolfzell und den Ortsteilen die Versorgung mit Strom wieder zu hundert Prozent hergestellt ist. Probleme gebe es vereinzelt bei der Internetverbindung. Einige Router müssen neu eingerichtet werden.

"Die Menschen haben sich sehr vernünftig verhalten"

Im Polizeirevier Radolfzell und beim Deutschen Roten Kreuz gingen gestern zu Beginn des Ausfalls – ab 18.30 Uhr – permanent Anrufe ein. Willi Streit, Leiter des Polizeireviers: "Wir waren handlungsfähig. Unser Gebäude ist durch den Notstrom autark." Es habe trotz dunkler Ampellichter keinen polizeilichen Einsatz aufgrund des Ausfalls gegeben. "Die Menschen haben sich sehr vernünftig verhalten", sagt Streit.

Kommunikation der Feuerwehr über Sprechfunk

Auch die Feuerwehr in Radolfzell konnte ihre Einsätze durch den eingeschalteten Notstrom koordinieren. Festnetz-Telefone und das Handynetz funktionierten gestern im Zeitraum des Ausfalls zum großen Teil nicht. Die Feuerwehr nutzt deshalb – wie auch die Einsatzkräfte der Polizei und der Stadtwerke – für ihre Kommunikation Sprechfunk. Feuerwehrkommandanten Helmut Richter: "Wir hatten am Mittwoch zwei Einsätze, die jedoch nichts mit dem Ausfall zu tun hatten. Es gingen auch keine Anrufe bei uns deswegen ein."

Krankenhaus Radolfzell läuft mit Notstrom

Laut Stadtwerke-Geschäftsführer Reinhardt ist die sogenannte kritische Infrastruktur über den Stromausfall zügig informiert worden. Im Krankenhaus Radolfzell sprang der Notstrom an, die Patienten konnten somit weiterhin versorgt werden. Andrea Jagode, Sprecherin des Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz: "Solche Vorfälle passieren selten. Wir müssen aber immer darauf vorbereitet sein."

Beschädigter Teil der Leitung wird ersetzt

Damit der Strom wieder fließt haben die Techniker der Netzleitstelle während des Ausfalls eine Umleitung an den Trafostationen geschaltet, zwischen denen das defekte Kabel liegt. Ist die Leitung in der Erde freigelegt, wird der beschädigte Teil herausgeschnitten und ersetzt. Danach soll der Stromfluss wieder in Gang gesetzt werden können.

Neuigkeiten zum Ausfall

Die Stadtwerke Radolfzell teilten mit, dass der Strom am Mittwoch gegen 18.26 Uhr großflächig im Netzgebiet Radolfzell ausfiel. Der Spannungsabfall ist zwischen der Trafostation Weinburg und dem Friedrich-Hecker-Gymnasium lokalisiert worden. Aufgrund der Nähe zum Hauptverteiler ist ein Schutzmechanismus ausgelöst worden, der weitere Netzabschnitte abschaltet, um die Anlage vor Schaden zu schützen. Um 19.16 Uhr war die Netzsicherheit wieder vorhanden. In Radolfzell sollen nicht alle Ortsteile betroffen gewesen sein: Im Norden von Böhringen, in Stahringen und Güttingen soll der Strom laut Stadtwerke funktioniert haben.