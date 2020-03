Radolfzell vor 2 Stunden

Großer Jubel beim Musikverein Böhringen: Sein Musikprojekt „Klangkunst und Farbenspiel“ wird mit 10.000 Euro gefördert

Dirigent Marco Geigges hatte die Aufnahme des Orchesters in das Förderprogramm „MusikVorOrt“ beantragt. Vier von 37 Förderungen bundesweit gehen nach Baden-Württemberg: drei an Chöre – und eine an den MV Böhringen.