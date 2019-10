von Gerald Jarausch

Seit kurzem ist der katholische Kindergarten St. Hedwig am Dammweg wieder in Betrieb. Allerdings erfreuen sich die Kinder und Erzieherinnen der Einrichtung an einem modernen Gebäudeanbau und einer neuen Inneneinrichtung. Der Anbau wurde innerhalb von 13 Monaten errichtet, nachdem ein Gebäudeteil aus den 60er Jahren abgerissen wurde. Die Maßnahme wurde zudem dazu genutzt, den aus den 80er Jahren stammenden Gebäudeteil zu sanieren.

Zu der Maßnahme sah sich die Stadt unter anderem gezwungen, um den geänderten Anforderungen an die Betreuung von Kindern Rechnung zu tragen. Während die Stadt 2,3 Millionen Euro für den Neubau und die Sanierung zur Verfügung stellte, steuerte die katholische Kirche als Träger der Einrichtung weitere 584 000 Euro bei. Mit dem Umbau ist der Kindergarten St. Hedwig nun auch in der Lage, Kinder unter drei Jahren adäquat zu versorgen. Dazu gehört unter anderem die Möglichkeit einer Essensausgabe sowie entsprechende Ruhe- und Schlafräume, in die sich die Kinder zurückziehen können.

Mit der Gebäudesanierung ging auch die Umgestaltung des Gartens einher. Der bietet nun zahlreiche Spielmöglichkeiten, die von den Kindern und Eltern gewünscht wurden. In der Einrichtung ist Platz für zwei Kindergartengruppen mit bis zu 45 Kindern und eine Krippengruppe mit zehn Kindern. Betreut wird der Radolfzeller Nachwuchs von insgesamt 13 Erzieherinnen. Geändert hat sich mit der Nutzung des sanierten und umgebauten Kindergartens auch die Bezeichnung.

So heißt die Einrichtung ab sofort Kinder- und Familienzentrum St. Hedwig. Dort wird nun eine verlängerte Öffnungszeit angeboten, die eine Betreuung der Kinder von über sieben Stunden pro Tag ermöglicht. Künftig will man mit einem sogenannten Elternangebot auch die Erwachsenen im Umfeld des Familienzentrums mehr ansprechen, wie Geschäftsführerin Michaela Gesell ankündigte. Die feierliche Eröffnung von St. Hedwig wird am 9. November mit einem Tag der offenen Tür stattfinden.