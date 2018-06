Radolfzell Großbaustelle in der Konstanzer Straße sorgt für ersten Frust

Zu wenig Information und vor allem viel zu spät. Das kritisieren Anwohner und Geschäftsinhaber der Konstanzer Straße in Radolfzell. 1,5 Jahre soll die Straße von Grund auf saniert und umgestaltet werden, sie selbst haben erst Tage vor Baubeginn davon erfahren. Und nun bangen die Ladenbesitzer ums Geschäft.

Ärger und Verwirrung in der Konstanzer Straße. Seit Montag ist die Straße wegen umfangreicher Bauarbeiten gesperrt. Gestern fand der offizielle Spatenstich für die Modernisierung und Umgestaltung einer der Hauptverkehrsachsen statt. Oberbürgermeister Martin Staab warb noch einmal um Verständnis für die Maßnahme. Hinterher seien sicher alle zufrieden und glücklich mit der wohl "modernsten Straße der Stadt". So lange müsse man halt die Einschränkung, den Lärm und Dreck ertragen. Verwirrung gab es vor allem wegen der Dauer der Bauarbeiten. Die Stadt hatte die Baumaßnahme noch auf zwei Jahre terminiert. Während des Spatenstichs erklärte Volker Rohde von der ausführenden Firma Schleith, man plane – falls das Wetter mtmache – bereits nächstes Jahr im Sommer oder Spätsommer fertig zu sein.

Kiosk-Besitzer hat 50 Prozent weniger Kunden

Die kürzere Bauphase ist für Markus Militzer eine gute Nachricht. Denn laut dem Kiosk-Besitzer gehe es hier um seine Existenz. Seit 50 Jahren betreibt seine Familie den Kiosk in der Konstanzer Straße, er ist vor 25 Jahren eingestiegen und nun fehlen ihm die Kunden. Dabei störe er sich weniger an der Baumaßnahme an sich, als an der Kommunikation der Stadtverwaltung. "Ein paar Tage vor dem Beginn der Sperrung bekamen wir eine Wurfsendung, in der wir über die Bauarbeiten informiert wurden", sagt Militzer.

Mehr Werbung wäre eine Lösung

Er habe daraufhin das Gespräch mit der Stadt gesucht, weil er trotz Baustelle auf seinen Laden aufmerksam machen wollte. "Ich fühle mich da aber von der Stadt allein gelassen", sagt der Kiosk-Besitzer. Er würde sich wünschen, dass beispielsweise noch vor der Absperrung neben dem Schuld "Anlieger frei" auch ein Hinweis hinge, dass die Läden in der Konstanzer Straße geöffnet hätten und man als Kunde einfahren dürfe. Viele Autofahrer wüssten nicht, dass auch Einkaufen ein Anliegen sei. Er selbst versucht mit Treuepunkten und einem Glücksrad mit Gewinnen, die Kunden trotz Baustelle regelmäßig in seinen Kiosk zu locken.

Bäckerei ist ungewöhnlich leer

Einen Hinweis für die lokalen Geschäfte würde sich auch Sandra Bölli, Filialleiterin beim Backhaus Mahl, wünschen. In der sonst beliebten Bäckerei ist es an diesem Mittwochmittag leer. "Wir müssen wegen der Bauarbeiten das Personal reduzieren", sagt sie. Auch sie hatte nur die Wurfsendung erhalten und hätte sich ausführlichere Informationen gewünscht.

Schüler kritisieren unregelmäßigen Busverkehr

Auch in den Schulen läuft der neue Busfahrplan noch nicht rund. Gabriele Wiedemann, Rektorin der Gerhard-Thielcke-Realschule berichtet, dass Busse unregelmäßig fahren oder zum Teil gar nicht gekommen wären. Dies hätte die Schüler verunsichert. Über das digitale schwarze Brett habe man Eltern die Informationen der Stadtverwaltung und Stadtwerke weitergegeben. "Obwohl in der Information steht: Die Schulbusse fahren im ersten Bauabschnitt regulär über die üblichen Haltestellen, hat das laut Schülern nicht geklappt", sagt sie auf Nachfrage des SÜDKURIER. Auch habe die Verlegung der Bushaltestellen dazu geführt, dass Schüler wegen des längeren Weges zu spät zum Unterricht erschienen wären.