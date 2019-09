von Natalie Reiser

Am Friedrich-Hecker-Gymnasium (FHG) hat zum zweiten Mal ein b.free-Tag stattgefunden. B.free ist ein Suchtpräventionsprogramm des Landkreises. Seit über zwölf Jahren hilft das Netzwerk Jugendlichen zu erkennen, wann aus Spaß Gefahr werden kann. Und selbstbewusst Nein zu sagen, wenn Grenzen überschritten werden.

Jugendliche sollen stark gemacht werden gegen Missbrauch von Alkohol, Drogen, Medikamenten und Spielsucht. Das Gymnasium setzte in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf Medien und Alkohol.

Schwer verletzt bei Autounfall

„Passt auf mit Alkohol, wenn ihr Autofahren wollt.“ Zaghaft und mit Mühe spricht ein junger Mann vor Schülern der achten Klasse. Etwa ein Jahr ist vergangen, seit er schwerverletzt einen Autounfall überlebt hat. Mit Freunden war er auf einem Erntedankfest. Sie feierten, tranken Alkohol. In der Nacht setzten sie sich ins Auto um Musik zu hören.

Wie es dazu kam, dass sein Cousin das Auto frontal gegen einen Baum gelenkt hat, wissen er und seine Freunde nicht. Im Hegau Jugendwerk hat er wieder gelernt zu sprechen und mit einer Gehhilfe zu laufen. Den linken Arm kann er nicht bewegen, das rechte Bein braucht dauerhaft eine Schiene. Sein Kurzzeitgedächtnis ist beeinträchtigt. „Wenn ich Texte lese, habe ich nach zwei Tagen keine Erinnerung mehr daran.“ Während er erzählt, ist es in der Klasse ganz still.

Mediensucht und Fake News

Der „Kontakt mit der Realität“ hätte die Schüler am stärksten beeindruckt, berichtet Schulleiterin Ulrike Heller. An den Aktionstagen erzählen auch Menschen, die ihre Medien- Spiel- oder Alkoholsucht überwunden haben.

Das FHG ist eine der 13 weiterführenden Schulen im Landkreis, die einen Kooperationsvertrag mit dem Netzwerk geschlossen haben. Alle zwei Jahre wählt das Gymnasium Workshops aus. Susanne Schmidt von der Abteilung Kinder und Jugend unterstützte b.free in diesem Jahr. Im Workshop „Mediensucht“ sprach sie über die Gefahren von Fake News.

Spaß bei Breakdance und Sport

Doch b.free setzt nicht nur auf Informationen, ein Teil des Programms zielt darauf ab, Jugendlichen zu vermitteln, dass man für Glücksgefühle keinen Alkohol oder Drogen braucht. Dass man einen „Flow“ auch haben kann, wenn man Sport macht, spielt oder ohne Alkohol feiert.

Schüler der siebten Klassen haben das in einem Breakdance-Workshop ausprobiert. „Die Übungen auf dem Boden waren ganz schön anstrengend für die Arme, aber es hat viel Spaß gemacht“, so ihr Fazit. Nina Breimaier vom Zirkus Risolino baute mit Jugendlichen der achten Klasse Körperpyramiden. Und die neunten Klassen durften sich mit dem Kletterteam Leduerra an der Außenwand des Neubaus abseilen.