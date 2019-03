von Eileen Ehringer

Ein Händedruck, eine persönliche Begrüßung. "Schön siehst du heute aus", sagt die Lehrerin. Das ist nicht die Situation, die man sonst in Schulen an einem Montagmorgen beobachten kann. Es ist auch nicht gerade die Regel, dass Lehrer und Schüler sich alle persönlich einen guten Morgen wünschen. Andererseits ist die Freie Rheinklangschule Radolfzell aber auch keine Schule wie jede andere.

An dieser staatlich anerkannten Schule mit privater Trägerschaft gibt es sogar Unterricht im Fach Glück. Bevor dieser beginnt, steht noch der tägliche Morgenkreis auf dem Programm. Die komplette Schüler- und Lehrerschaft stellt sich im Kreis auf und wünscht sich noch einmal versammelt einen guten Morgen. Anschließend wird in der Oberstufe Glücklichsein gelernt.

Unterricht nach dem Waldorf-Prinzip

"Schließt nun alle die Augen, ich werde euch dann einen Stein in die Hand legen, den ihr ertasten sollt" sagt Helen Schwarz, die seit drei Jahren den Glücksunterricht an der Rheinklangschule leitet. Die Schule orientiert sich in ihrer Pädagogik an dem Waldorf-Prinzip. Die Jugendlichen plaudern munter weiter, folgen aber den Anweisungen der Lehrerin.

Danach wird der Stein im Kreis herum gegeben, bis man meint, den eigenen Stein wieder in der Hand zu halten. So kann tatsächlich Unterricht in einer Oberstufe aussehen. Der Sinn hinter der Übung ist die Konzentration auf eine bestimmte Wahrnehmung und die Stärkung der Synapsenverbindung, wodurch in den nächsten 20 Minuten eine gesteigerte Konzentration bewirkt werden soll.

Freude, Lebenskompetenz und mehr Leistungsfähigkeit

"Der Grundgedanke dieses Schulfachs ist es eigentlich, Freude und Lebenskompetenzen zu vermitteln" erklärt Helen Schwarz. Die Schüler sollen auch negative Gefühle und Situationen verstehen und reflektieren können, sagt sie. Die Steigerung von Denk- und Leistungsfähigkeit sei dabei ein positives Nebenprodukt.

In der restlichen Unterrichtszeit suchen sich die Schüler Bilderkarten aus, die zu ihren Visionen im Leben passen. In Zweiergruppen tauschen sie sich dann darüber aus und raten, warum das Gegenüber gerade dieses Motiv gewählt hat. Ihre Erfahrungen tragen die Schüler in Unterrichtshefte ein, welche die Lehrerin austeilt und auch wieder einsammelt.

"Die Schüler wissen, dass nur ich das lese und dass das dazu dient, den Unterricht zu reflektieren. So können wir schauen, ob diese Unterrichtsstunde den Schülern auch etwas gebracht hat – das soll ja das Ziel sein" sagt Helen Schwarz.

Vertrauensverhältnis zwischen Lehrern und Schülern

Auf jemanden, der eine reguläre Schule besucht hat, kann der Alltag an der Rheinklangschule auf den ersten Blick etwas unstruktiert wirken. Da kann es schon sein, dass eine Schülerin den Untericht verlässt, weil sie heute nicht in der Stimmung ist für Glücksunterricht. Oder, dass ein Zuspätkommer nur gefragt wird "Möchtest du mitmachen?", anstatt zu fragen, warum er zwanzig Minuten später erscheint als der Rest der Klasse. Je länger man sich jedoch in der sichtlich eingespielten Gemeinschaft befindet, desto mehr durchschaut man das Prinzip dahinter.

Keine gewöhnliche Schule mit vielen Regeln

Den Schülern wird hier ein großer Vertrauensvorschuss entgegengebracht. Vieles wird individuell gehandhabt und die Klassenstufen sind sehr klein, schließlich sind insgesamt nur rund 40 Schüler in der Schule am Stadtgarten. Obwohl das Verhältnis zwischen Lehrpersonal und Schülern nicht sehr autoritär ist, gebe es eine stumme Übereinkunft zwischen ihnen, das Vertrauen nicht auszunutzen und den Bogen nicht zu überspannen, erläutert Helen Schwarz. Die Schüler wüssten die Freiheiten und das Entgegenkommen ihrer Lehrer zu schätzen und zeigten sich letztlich doch immer kooperativ und aufgeschlossen.

Im deutschsprachigen Raum haben bereits mehr als 100 Schulen das Konzept des Glücks-Unterrichts in ihren Lehrplan aufgenommen und auch die Schüler selbst äußern sich positiv über den Unterricht. "Am Anfang war ich skeptisch", sagt Oberstufenschülerin Lisa Feindler, "aber inzwischen weiß ich, was für Gedanken hinter den einzelnen Übungen stecken."

Schulplätze sind begehrt

Die Nachfrage an Schulplätzen an der Freien Rheinklangschule steigt, sagt Helen Schwarz. Viele Eltern wünschten sich, dass ihre Kinder von dem Vermittlungsansatz profitieren könnten. "Leider haben wir viel zu wenig Platz hier" sagt Helen Schwarz. Obwohl die Schule gerne mehr Schüler aufnehmen würde, seien die Räumlichkeiten einfach nicht ausreichend. Da müsse man zuerst Sponsoren finden, meint die Glücks- und Handarbeitslehrerin. Bis dahin versuchen die Lehrer aber, sich so gut wie möglich um ihre aktuellen Schützlinge zu kümmern – unter Anderem durch das Unterrichten von Glück.