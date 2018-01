vor 3 Stunden SK Radolfzell Glimmbrand an Garage: Papiertonne mutwillig in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Montag eine Papiertonne an der Karl-Ruby-Straße in Radolfzell angezündet, die neben einer Garage abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, löschte ein hilfsbereiter Nachbar den Brand gegen 23.30 Uhr mit einem Feuerlöscher.