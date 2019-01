von SK

Ein Großaufgebot der Feuerwehr, Polizei und des Rettungsdienstes musste am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 220 zwischen Böhringen und Rickelshausen ausrücken. Ein 31-jähriger Autofahrer soll laut Bericht der Polizei die L 220 in Richtung Kreisverkehr Rickelshausen befahren haben und in einer langgezogenen Linkskurve, im Bereich der Einmündung zur Umladestation, auf der winterglatten Fahrbahn mit seinem Pkw ins Schleudern gekommen sein. Sein Fahrzeug soll dabei komplett auf die Gegenfahrbahn geraten sein und mit dem Heck frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw eines 29-Jährigen geprallt sein. Der 29-Jährige soll laut Polizei durch eine Vollbremsung vergeblich versucht haben, den Zusammenstoß zu verhindern.

Der 31-Jährige wurde durch den wuchtigen Aufprall schwer verletzt und musste nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in das Krankenhaus eingeliefert werden, während der Lkw-Fahrer unverletzt geblieben ist.

Neben der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften ausrückte, war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Die L 220 musste bis gegen 9.45 Uhr im genannten Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (07733) 9960-0, in Verbindung zu setzen.