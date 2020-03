von Gerald Jarausch

Mit der offiziellen Eröffnung des „Gesundheitszentrum am Park“ ist die Einrichtung am Wochenende auch formal in die Nutzung gegangen. In dem auffälligen Gebäude an der Haselbunnstraße/Ecke Friedhofstraße sind in den vergangenen Wochen und Monate fast alle Mieter eingezogen. Lediglich eine kleine Mieteinheit im Erdgeschoss ist noch nicht endgültig vergeben, verkündete am Samstag der Geschäftsführer der Städtebau Bodensee/Hegau GmbH (BHS), Thomas Fröhlich, den Besuchern.

Synergieeffekte im Haus

Auf insgesamt 3300 Quadratmetern Nutzfläche prägen vor allem Ärzte und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen das Gebäude mit den farbigen Sonnenschutzelementen auf der Außenseite. Die meisten davon hatten bereits zuvor ihren Sitz in Radolfzell. Zusammen mit der ebenfalls im Erdgeschoss angesiedelten Apotheke versprechen sich alle Beteiligten Synergieeffekte.

Neben einer internistischen Gemeinschaftspraxis finden sich im Gesundheitszentrum am Park eine gynäkologische Gemeinschaftspraxis, ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, ein Zahnarztpraxis, demnächst auch eine Fachärztin für Augenheilkunde und auch noch eine HNO-Praxis.

Lob an Mut der Investoren

Bürgermeisterin Monika Laule lobte bei der offiziellen Einweihung den „Mut der Investoren“, wie sie sagte und sprach gleichzeitig die Dankbarkeit der Stadt aus, dass trotz der zahlreichen Diskussionen im Vorfeld nun etwas geschaffen wurde, dass sie als „sehr gelungen“ bezeichnete. Das lag unter anderem an der intensiven Ausarbeitung der Pläne durch das Radolfzeller Architekturbüro Mangold Thoma Gönc (MTG). Dieses habe nach Aussage von Hans Thoma „viel Zeit und Arbeit“ in die Anpassung des Gebäudes an den Standort verwendet, wie er wissen ließ.

„Das war eine städtebauliche Herausforderung“, sagte er weiter. Dazu gehörte unter anderem die Unterbringung der notwendigen Parkplätze. Den Mietern des Gesundheitszentrum steht dazu eine Tiefgarage zur Verfügung.

Aktionen für die Besucher

Im Anschluss der offiziellen Eröffnung hatten die Besucher am Samstag die Möglichkeit, das Gesundheitszentrum genauer kennenzulernen. Zusammen mit den Architekten konnten bei Hausführungen die Räumlichkeiten in Augenschein genommen werden. Es waren hunderte Interessierte im Haus, für die es auch verschiedene Aktionen gab.