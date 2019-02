Seit November gehört Kater Filou zur Familie Huber aus Überlingen am Ried. Der Kater ist Freigänger und darf tagsüber durch den Ort streifen. Doch genau diese Freiheit hat seiner Besitzerin Simone Huber zuletzt viel Ärger bereitet. Gleich zwei Mal ist Kater Filou von der Tierrettung Radolfzell eingefangen worden. Nachbarn hatten die Tierretter gerufen. Zwei Mal wurde der Kater ins Tierheim gebracht und musste anschließend von seiner Besitzerin abgeholt werden.

Katze war nicht in Gefahr und unverletzt

"Das ist einfach nicht notwendig gewesen, die Katze einzufangen, denn sie ist nicht in Not gewesen", sagt Simone Huber. Ihr Kater sei weder verletzt noch abgemagert gewesen. Er habe ein Zuhause und es gäbe keinen Grund, warum die Tierrettung ihn habe retten müssen. Was sie besonders ärgert: Für den Transport ins Tierheim wurden ihr 60 Euro Gebühren in Rechnung gestellt. "Dabei habe ich die Tierrettung gar nicht gerufen", sagt Simone Huber.

Sie vermutet, dass mit solchen, in ihren Augen unnötigen Transporten von gesunden Katzen, die Tierrettung ihre Vereinskasse auffüllt. Anders könne sie sich nicht erklären, wieso ihr gesunder Kater gleich zwei Mal von den Mitarbeitern der Tierrettung ins Tierheim gebracht wurde.

Tierrettung weist alle Vorwürfe von sich

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Bernd Metzger, Vorsitzender der Ortsgruppe Konstanz der Tierrettung Südbaden mit Sitz in Radolfzell. Bei Haustieren gelte nicht das Bestellerprinzip. Er und sein Team kümmern sich um Tiernotfälle im gesamten Landkreis und er erklärt, dass laut Bürgerlichem Gesetzbuch der Halter immer für sein Tier haftet. Unter Paragraf 833 stehe, dass der Halter für den Schaden haftet, den ein Tier verursacht.

Für Simone Huber ist aber das Sitzen im fremden Garten noch lange kein Schaden. Ihrer Ansicht nach habe es für Metzger und sein Team keinen Grund gegeben, Filou einzufangen. Selbst wenn sich ein Anwohner gemeldet habe. Dass die Tierrettung den Transport als schnelle Geldquelle sehe, hält Metzger für eine haltlose Unterstellung: "Wir fahren sicher nicht rum und sammeln Tiere ein."

Wann ein Tier Hilfe braucht, ist schwer zu beurteilen

Grundsätzlich sei es aber sehr schwer zu beurteilen, wann ein Tier Hilfe braucht und wann nicht, gibt der Vorsitzende der Tierrettung zu. Auch der Ernährungszustand sei etwas, das man nicht immer korrekt einordnen könne. "Manche Rassen sind sehr zierlich und können leicht als unterernährt durchgehen", sagt Metzger. Auch sei den Anrufern bei ihren Aussagen nicht immer zu trauen. Da habe Bernd Metzger bereits einiges erlebt.

Mal beteuerten die Anrufer, sie hätten die gesamte Wohngegend befragt, wem die zugelaufene Katze gehöre. Am Ende stellte sich heraus, es war wirklich nur die Nachbarskatze. Und auch habe es schon Anrufer gegeben, die nachts die Tierrettung alarmiert hatten, weil sie im Winter draußen eine Katze haben herumlaufen sehen. Damit diese nicht erfriere, solle sie eingefangen werden. Über solche Vorfälle kann Bernd Metzger zwar schmunzeln, aber es zeige auch eine große Unsicherheit im Umgang mit Tieren.

Menschen sind unsicher im Umgang mit Haustieren

Fälle wie den der Familie Huber erleben Metzger und seine Kollegen immer wieder. "Es ist eine Gratwanderung zu entscheiden, wann man ein Tier mitnimmt oder wann es unnötig ist", sagt er. Zu den konkreten Vorfällen mit Kater Filou habe es mehrere Gründe gegeben, die dafür sprachen, den Kater einzusammeln. Das erste Mal habe die vermeintliche Finderin den Kater gefüttert und zu sich ins Haus genommen. Sie habe auch die Absicht geäußert, den Kater zu behalten, falls ihn niemand suchen sollte.

Da er nicht gechipt war, war eine erste Zuordnung nicht möglich. "Aber zugelaufene Katzen einfach den Findern überlassen geht nicht", erklärt Metzger. Beim zweiten Mal habe der Anrufer glaubhaft versichert, die Katze verlasse seine Terrasse seit zwei Tagen nicht. "Das kann ein erstes Anzeichen sein, dass das Tier vielleicht doch in Not ist", sagt Metzger.

Kosten bleiben bei der Besitzerin

Simone Huber habe nun die Möglichkeit, zivilrechtlich gegen den Verursacher, also den Nachbar, vorzugehen, da dieser die Tierrettung gerufen habe, und sich so die Kosten von ihm zurückerstatten zu lassen. "Wir sitzen da immer zwischen den Stühlen", sagt Bernd Metzger. Er appelliert auch an Anwohner zu mehr Gelassenheit. "Jeder kann und soll uns anrufen und den Vorfall schildern. Wir beraten auch am Telefon", sagt Metzger.

Oft genug sei gar kein Eingreifen der Tierrettung notwendig. Die Helfer hätten das Wohl des Tieres im Sinn, beteuert Metzger, auch wenn es manchmal mit den Besitzern deswegen Ärger gäbe. Kater Filou ist mittlerweile gechipt und registriert. So kann er sicherer durch sein Revier streifen.