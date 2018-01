vor 3 Stunden SK Radolfzell Geschädigter fehlt: Polizei sucht Fahrer eines weißen Wagens

Ausnahmsweise den Geschädigten sucht die Polizei nach einem Parkrempler am Dienstag gegen 11.15 Uhr. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Böhringer Straße in Radolfzell stieß ein Citroenfahrer laut Polizei beim Rückwärtsausparken gegen einen weißen Wagen.