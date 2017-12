Radolfzell Gericht ahndet Drogentausch mit Geldbuße

Das Amtsgericht Radolfzell belegt eine 23-Jährige mit einer Geldbuße von 700 Euro. Sie soll mit einem anderen Angeklagten Marihuana gegen Amphetamine getauscht haben.

Menschen mit einem Hang zum Drogenrausch wollen gerne auch mal andere Präparate ausprobieren. Zu diesem Schluss konnte man im Amtsgericht Radolfzell kommen, wo eine 23-jährige Frau sich wegen Besitzes und Handels von Drogen verantworten musste. In dem Indizienprozess ging es darum, der Angeklagten nachzuweisen, dass sie im März 2016 mindestens einmal von Radolfzell nach Öhningen fuhr, um dort Marihuana gegen Amphetamine zu tauschen.

Auf die Spur der 23-Jährigen kamen Ermittlungsbeamte über Umwege. Denn ihre Mobilfunknummer war samt einiger Chatprotokolle bei einem anderen Angeklagten aufgetaucht. Bei dem handelte es sich offensichtlich um den Geschäftspartner des Drogentauschs. In den Chatprotokollen, die in der Verhandlung verlesen wurden, sprachen die Beteiligten in verklausulierter Form über den geplanten Tausch der Ware.

Ein beteiligter Polizeibeamter, der als Zeuge geladen war, brachte Licht in das Dunkel der Formulierungen. Mal wurde das Marihuana als "Grünes" oder "Chill" bezeichnet, mal die Amphetamine als "Schnelli" oder "Schnelles". Dabei handelte es sich nach Auskunft des Beamten um gängige Bezeichnungen und Abwandlungen der Begriffe "Gras" und "Speed". Was die Chatprotokolle nicht wiedergaben, waren die Mengen und tatsächlichen Zeitpunkte der Übergabe. Allerdings ließen die Gespräche Rückschlüsse auf Klein- und Kleinstmengen zu, die allenfalls für den persönlichen Gebrauch tauglich waren.

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Angeklagten wurde zudem eine Kachel und ein Röhrchen gefunden, die Spuren der Amphetamine enthielten. Die 23-jährige Frau selbst wollte in der Verhandlung keine Angaben zu den Vorgängen machen, was es der anklagenden Staatsanwaltschaft und dem Richter nicht einfacher machte, sich ein genaues Bild von den Vorgängen zu machen. Letztlich waren aber beide davon überzeugt, dass der Tausch der Drogen tatsächlich stattgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft befand die "Belege eindeutig", wie sie erklärte.

Auch der Richter folgte dieser Ansicht und verurteilte die Angeklagte zu einem Bußgeld von 700 Euro. Das hätte sie günstiger haben können, denn die Staatsanwaltschaft wäre im Vorfeld bei einer Zahlung von 500 Euro bereit gewesen, das Verfahren einzustellen.