Am Wochenende findet ein weiteres Mal die Messe „Genuss pur“ im Milchwerk statt. Annähernd 90 Aussteller präsentieren dort ihre ausgewählten Köstlichkeiten. Das Angebot umfasst eine große Auswahl an Weinen und so manches dekorative Accessoire, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Zu den Highlights der „Genuss pur“ zählen schon seit Jahren die Koch-Shows. Oberbürgermeister Martin Staab schwingt am Samstag im Duell gegen Narrenpräsident Martin Schäuble den Kochlöffel. Ungewöhnlich ist auch das Ambiente am Herd für Poetry-Slammer Marvin Suckut. Der herausragende Wortwitz und die tiefgründige Lyrik des mehrfachen baden-württembergischen Vizemeisters im Poetry Slam treffen am Freitagabend in der Show-Küche auf Weine von Winzer Tobias Nägele. Das Show-Programm ist international und reicht von Hawaiianischer Küche mit Ko‘Ono aus Konstanz über italienische Leckereien von de Sanctis aus Überlingen bis hin zur Crossover-Küche von Georg Hildebrandt von Tschortsches Room aus Rottweil.

Ebenfalls mit von der Partie sind ausgewählte, internationale und regionale Delikatessen. Aus Radolfzell kommen selbstgemachte Cupcakes und Marmeladen, Frankreich punktet mit Pralinés und Schokoladen aus besten Kakao-Qualitäten. Gefüllte Conolli und zartes Mandelgebäck stammen aus Italien und die Genüsse an eingelegten Oliven, Schafskäse oder würziger Salami aus der Toskana erinnern mit der perfekten Weinbegleitung an stimmungsvolle Urlaubstage und mediterranes Lebensgefühl. Neu ist die Auswahl an herausragenden Gewürzmischungen und Pfeffersorten von Spice for Life, Safran und Steinsalzen, die Nuancen besonders feiner Aromen in die Genießerküche bringen und wer es gerne herzhaft mag, ist bei Metzger Scherner aus Görwihl bei gerauchtem Speck und Kaminwurzn bestens aufgehoben. Alberto Castello bringt perfekt gereiften Parmigiano reggiano mit und serviert ihn mit einem luftgetrockneten Schinken und einem Tropfen Aceto Balsamico im Einklang mit einem Glas herausragendem Lambrusco. Die Qualitätsunterschiede bei Olivenölen, schadstoffgeprüften Tee-Variationen oder von Kogi geernteten Urwaldkaffee, fruchtig-würzigen Chutneys oder Suppen nach der 5-Elemente-Lehre laden zu einem interessanten Einkaufsbummel ein. An der kulinarischen Tafel lädt Patissier-Meister Köz Laures zum Verweilen ein. Zartcremige Schokoladenmousse verbirgt sich in den grandiosen Naschereien und auch zur Stärkung mit herzhaften Speisen hält er allerhand Köstlichkeiten parat. Nicht fehlen darf auf der „Genuss pur“ der anspruchsvoll gedeckte Tisch. Florale Impressionen bietet Denise Kilian vom Blumenwesen aus Radolfzell. Elegante Tisch- und Wohn-Accessoires bringt By Scholz mit zur Messe, Tischwäsche aus der Provence oder poppige Kleinmöbel bereichern das Angebot ebenso wie hochwertige Gartenmöbel von Fischer-Design.

Infos

Im Eintrittspreis von 10 Euro für die Tageskarte ist die Teilnahme an sämtlichen Koch-Shows und Degustationen des jeweiligen Tages bereits enthalten, ebenso Zeitschriften von Landlust, Kraut & Rüben & Co. solange Vorrat reicht.

Öffnungszeiten: Freitag, 6. März, von 18 – 22.30 Uhr, Samstag, 7. März, von 12 – 22.30 Uhr und Sonntag, 8. März, von 11 – 18 Uhr.

Weitere Infos unter

http://www.regina-rieger.de