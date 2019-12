Damit sich ein landwirtschaftlicher Kleinbetrieb in Zukunft lohnt, müssen Betreiber neue Wege einschlagen. So wie Familie Keller aus Liggeringen. Sie setzt in ihrem neuen Hofladen am Ende der Dettelbachstraße in Richtung Bodman neben der Kreisstraße auf regionale Produkte mit Geschichte. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Ortsverwaltung hervor.

Der jüngst eröffnete Hofladen ist demnach in die neue Lager- und Produktionshalle des Gemüsebaubetriebs Winfried und Margareta Keller im Gewerbegebiet Gatteräcker-Süd integriert. Ein Hofladen rund ums Dorf soll es sein, mit regionalen Produkten, die auf den Feldern rund um die Gewerbehalle angebaut und hergestellt werden. Auch landwirtschaftliche Produkte aus der näheren Umgebung will die fünfköpfige Liggeringer Familie künftig anbieten.

Für Familie Keller ist der Hofladen laut Pressemitteilung nicht nur ein lange gehegter Traum, sondern auch eine Möglichkeit, mit der Landwirtschaft weiter Geld zu verdienen. Denn wie vielen landwirtschaftlichen Kleinbetrieben in der Bodenseeregion, sei auch der Gemüsebaubetrieb aus Liggeringen irgendwann vor der Frage der Wirtschaftlichkeit des Hofes gestanden.

Mehr Platz im neuen Betriebsgebäude

Mit der Erschließung des neuen Gewerbegebietes Gatteräcker-Süd durch die Stadt Radolfzell konnte das Betriebsgebäude des Gemüsebaubetriebs vor wenigen Wochen fertiggestellt werden. Durch den Neubau der Halle gehören die bisher beengten Betriebsräume im Bodenwaldweg der Vergangenheit an.

In Keller`s Hofladen werden unter anderem Nudeln und Eier von der Höri, Bauernbrot aus Espasingen, Obst aus der Region und ein großes Angebot an Gemüse aus eigenem Anbau und auch von der Insel Reichenau zum Verkauf angeboten. Verschiedene Weine vom Liggeringer Weingut Rebholz und von der Spitalkellerei Konstanz runden das Verkaufsangebot ab.

Zur Eröffnung freute sich Ortsvorsteher Hermann Leiz, dass mit dem Hofladen die Nahversorgungssituation in Liggeringen und im näheren Umkreis dauerhaft verbessert werde.