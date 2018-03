Radolfzell Gemischter Chor arbeitet am Musical "Snoopy"

Gemischter Chor Harmonie und Frohsinn führt im Januar 2019 das Musical "Snoopy" nach den Geschichten von Charles M. Schulz auf. Mehrere Teams arbeiten an den umfangreichen Vorbereitungen.

Der Gemischte Chor Harmonie und Frohsinn probt ein besonderes Format: das Musical "Snoopy". Es wird am 26. und 27. Januar 2019 im Milchwerk aufgeführt. Seit Anfang 2017 proben die Sängerinnen und Sänger für das neue Konzert. Nun ließ die Vorsitzende Elisabeth Schmid bei der Hauptversammlung im Strandcafé vor 26 Mitgliedern das vergangene Jahr Revue passieren. Mit den verstorbenen, weggezogenen und neu eingetretenen Mitgliedern veränderte sich die Mitgliederzahl von 144 auf 141. Davon sind 61 passive und 80 aktive Mitglieder, die neben den Proben am Dienstagabend in der Musikschule Radolfzell in verschiedenen Teams für das Musical zusammenarbeiten.

Um so ein großes Projekt zu meistern, unterstützen diese Teams den Vorstand und den Chorleiter Jochen Stuppi. Mit der Idee, ein Musical mit einem Chor aufzuführen, schlägt Stuppi gleich mehrere Fliegen: Er selbst hatte das Musical "Snoopy" vor 25 Jahren gesehen und sich damals in den Kopf gesetzt, genau dieses Stück eines Tages selbst aufzuführen. Und von Seiten des Chores kam der Wunsch auf, ein Stück in deutscher Sprache und mit einfachen Texten einzustudieren. Die Kunst ist dabei, als Chor die besondere Musical-Betonung – eine spezielle Mischung aus Sprache und Rhythmus – herauszuarbeiten. Dazu werden auch noch weitere Musiker und Schauspieler engagiert. Das Musical basiert auf den erfolgreichen "Peanuts"-Geschichten von Charles M. Schulz. Das Hauptaugenmerk des Musicals liegt aber eher auf dem Hund Snoopy als dem Menschenkind Charlie Brown. Das Musical erfreut sich bei Amateurensembles großer Beliebtheit.

Mit der sinnbildlichen Geschichte von zwei jungen Fischen und einem alten Fisch, der sie fragt, wie sie denn das Wasser fänden und diese erstaunt zurückfragen „Welches Wasser?“ (Autor: David Foster Wallace), wünscht Jochen Stuppi sich, dass die Sänger sich in ihrer Rolle mehr hinterfragen. Denn: Im Hintergrund arbeiten mehrere Teams, die sich um die grafischen Arbeiten inklusive Verhandlungen mit den Verlagen in Hamburg und New York kümmern, Sponsoren anfragen, das Bühnenbild gestalten und sich um die dramaturgischen Fragen kümmern. Angesichts der Vielzahl von Aufgaben in diesem Projekt können die Akteure Verstärkung immer brauchen.

Da der Chor sich intensiv auf das Konzert vorbereitet, wird er in diesem Jahre einen Fahrradmarkt und das Vokalissimo veranstalten. Was in diesem Jahr an öffentlichen Veranstaltungen zurückgefahren wird, hatte letztes Jahr mehr Raum: Das Jahr 2017 endete mit sieben Auftritten – wobei das Jahreskonzert „Paradoxien“ den musikalischen und die Chorreise nach Istres den gemeinschaftlichen Höhepunkt bildeten. Der vergangene Fahrradmarkt und das Vokalissimo bescherten dem Chor einen großen Geldsegen und so beläuft sich das Vermögen auf 31 089,41 Euro.

Gleich sechs Ehrungen und ein gutes Tröpfchen für 30 Probenbesuche gab es für Heidrun Roth, Claudine Schumacher, Sarah Kunz und Bärbel Gutekunst. Linda Ruetz, Lorraine Ewen und Alexandra Kürbis waren im letzten Jahr 28 Mal anwesend.

In der Hauptversammlung des Gemischten Chors Radolfzell Harmonie und Frohsinn wählten die Mitglieder den neuen Vorstand: Vorsitzende bleibt Elisabeth Schmidt, Kassenwart Jürgen Vent-Schmidt, Notenwartin Kornelia Radocaj, Aktivenvertreterin Linda Ruetz. Zweiter Kassenprüfer ist Hartmut Kehrer. Dieses Jahr konzentriert sich alles im Chor auf das Musical „Snoopy“, das am 26. und 27. Januar 2019 im Milchwerk aufgeführt wird.

