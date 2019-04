von SK

Der Gemischte Chor Radolfzell blickte an seiner Jahreshauptversammlung im Turnerheim Radolfzell auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Es war das Vorbereitungsjahr für die Uraufführung von „Snoopy – The Musical“ im Januar 2019 im Milchwerk. Musikalisch hatte der Chorleiter Jochen Stuppi die Sänger und Sängerinnen in 43 Chorproben, einem Probenwochende in Bad Schussenried und einer Bühnenbegehung sehr gut auf das Konzert vorbereitet.

Zusätzlich konnte jeder durch Arbeiten in Gruppen – zum Beispiel Dramaturgie- oder Graphik-Team – seinen Neigungen entsprechend am Gelingen des Konzertes mitwirken. Neben diversen Besprechungen in kleinen Gruppen gab es vier so genannte Fix-Punkte, zu denen sich alle Beteiligten der Teams zum Austausch trafen. So wurde beispielsweise zur besseren Bekanntmachung des Projektes und des Chors eine Facebook-Seite aufgesetzt.

Mitgliederzahlen sind unverändert

Diese Partizipation nannten Elisabeth Schmid und Jochen Stuppi als ein Erfolgsfaktor des Snoopy-Projektes. Traditionsgemäß wurden das Chortreffen „Vokalissimo – Chöre am See“ und der Gebrauchtradmarkt ausgerichtet und die Städtefreundschaft mit der französischen Partnerstadt von Radolfzell, Istres, bei einem Besuch des MAC Museums Singen gepflegt.

Die Mitgliederzahlen sind mit 79 aktiven und 61 Fördermitgliedern im Jahr 2018 unverändert. Dennoch wird der Chor verstärkt um Fördermitglieder werben und will zur Harmonisierung des Chorklangs noch einige Männerstimmen zum Mitsingen gewinnen. Alfred Walser war Ehrenmitglied des Vereins, seines Todes wurde gedacht. Über stabile Finanzen berichtete Geschäftsführer Jürgen Vent-Schmid. Dank vieler Sponsoren und städtischem Zuschuss konnte das Snoopy-Projekt trotz hoher Kosten von über 25 000 Euro gestemmt werden. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Durch anschließende Wahlen wurden Karin Eichhorn (2. Vorsitzende), Anke Kehl (Presse) und Carsten Bolln (Mitgliedervertreter) im Amt bestätigt. Ins Amt der Kassenprüfer wurden Margit Golle und Hartmut Kehrer gewählt.

Nachfolger für wichtige Posten gesucht

Im folgenden Jahr müssen Nachfolger für die zwei wichtigsten Positionen des Chores gefunden werden: Elisabeth Schmid wird 2020 nach zehn Jahren ihr Amt als 1. Vorsitzende zur Verfügung stellen, und der Chorleiter Jochen Stuppi wird nach dem Jahreskonzert im Sommer 2020 den Bodensee verlassen.