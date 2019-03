Unter dem Einfluss des Weltfrauentags und eine Woche nach dem AKK-Gau – der größte anzunehmende Unfug nach fasnächtlichen Klo-Kolumnen – gilt es die nach oben offene Empfindlichkeitsskala festzulegen: Über wen oder was darf man sich ungestraft lustig machen?

Mal Einzeller, mal zwei Zeller

Erste Regel: Schon gar nicht über Minderheiten. Und Minderheiten fangen genau dort an, wo die Einzahl beginnt. Also ein Oberbürgermeister oder Bürgermeister ist meist ein Einzeller und somit Minderheit. Deshalb nie Witzchen über den aufrechten Gang von Oberbürgermeistern oder Bürgermeisterinnen zum Waschbecken machen, wo sie ihre Hände mit Seife waschen. Das geht gar nicht. Selbst wenn sie zu zweit – wie in Radolfzell mit Martin Staab und Monika Laule (ergibt zwei Zeller) – auftreten, bringen sie es gerade auf die Sollstärke an Redakteuren der hiesigen Lokalredaktion. In diesem Sinne: Bitte keine Witze über Redakteure machen, denn die sind ähnlich wie OBs oder Bürgermeister immer in der Minderheit. Und über Minderheiten hat man keine Witze zu machen.

Antrag in zweifacher Ausfertigung

Den Artenschutz für ausgewiesene Minderheiten können entsprechend wegen des Vorkommens in ausgesprochener Einzahl beantragen: Stadtpfarrer, Chefinnen, Schiedsrichter, Narrenpräsidenten, Chefärztinnen, Bundestagsabgeordnete, Stadträte der Freien Wähler, die in Kommunalwahljahren als Holzhauer noch einmal den Narrenbaum ziehen. Nach Vorlage eines Antrags in zweifacher Ausfertigung und mit Beglaubigung ihres Rechtsbeistands, dass sie diesen Öffentlichkeitsverlust auf Dauer auch aushalten, bekommen Vertreter dieser Personengruppen unsere Zusicherung: Keine Witze mehr über diese Minderheiten. Falls jemand fragt, warum Chefs (männlich) und Chefärzte (die nicht weiblichen) von dieser Regel ausgenommen sind, klare Antwort: Es gibt zu viele davon.

Frauen sind in der Mehrheit

Zweite Regel: Wir machen uns nur noch über Mehrheiten lustig. Als da sind: Stadträte über 60, Jugendgemeinderäte unter 20, Strandbadbader, Tierfreunde, Dieselfahrer, Chefärzte, Chefs, Baumschützer, Radfahrer, Marktbesucher, Blechmusiker in Blaskapellen, Nagelstudios, Zwiebeln von der Höri, Kurgäste auf der Mettnau, die nicht aus Radolfzell sind, theoretisch auch Frauen, weil sie immer in der Mehrheit sind.

Zu den Ausnahmen

Dritte Regel: Gibt es Ausnahmen? Nein. Nur wenn eine Mehrheit plausibel nachweisen kann, dass sie künftig eine Minderheit ist. Das gilt auch für den umgekehrten Fall: Wenn eine Minderheit nachweisen kann, zum Beispiel ein Oberbürgermeister, dass sie (er) in der Mehrheit ist. – Hat da jemand gelacht?