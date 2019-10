„Die Arbeit des Flächenmanagers wird wesentlich dazu beitragen, Wohnraum zu schaffen und den Stadtkern von Radolfzell dadurch aufzuwerten“, wird die Landtagsabgeordnete Nese Erikli in einer Presseinformation zitiert. Die Hauptaufgabe des Flächenmanagers werde darin bestehen, die künftige Innenentwicklung in Radolfzell zu koordinieren und stärken.

Ziel ist die Aktivierung ungenutzter Wohnbauflächen durch die Erhebung von Leerständen und weiteren Innenentwicklungspotenzialen. Zu den Aufgaben des Flächenmanagers zählt zudem die Vernetzung zwischen Verwaltung, Wohnungswirtschaft, Bauinteressierten und Grundstückseigentümern. Als Schnittstelle zwischen den Akteuren helfen Flächenmanagerinnen den Kommunen, vor dem Eingriff in Außenbereiche zunächst die Innenpotenziale zu heben.

Sie seien ein Gewinn für Ortskerne, die sich so von innen heraus entwickeln und lebenswert blieben sowie für den Schutz der Landschaft rund um die Ortschaften. Das Förderprogramm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ richtet sich an alle Städte, Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände, Landkreise und Zweckverbände in Baden-Württemberg.

Förderschwerpunkt ist die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Bestehende Leerstände und innerörtliche Flächen wie Baulücken und Brachflächen, aber auch Potenziale zur Nachverdichtung sollen aktiviert werden, insbesondere durch Aufstockungen oder Dachausbau. Seit 2009 wurden mit dem Programm über 300 Projekte zur Innenentwicklung mit insgesamt rund 7,3 Millionen Euro unterstützt.