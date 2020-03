Ein Spaziergänger hat an einem Waldrand in Radolfzell eine Handgranate gefunden. Nach Angaben der Polizei entdeckte der Mann die Granate am Samstagnachmittag etwa 15 Meter von einem Waldweg entfernt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst identifizierte die Waffe als französische Granate. Ob sie noch funktionstüchtig war und wie sie an den Fundort gelangte, war zunächst noch unklar. (dpa/lsw)