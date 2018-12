Wie das Spitalgebäude in der Poststraße genutzt werden soll und ob es das von der CDU gewünschte soziale Altstadtzentrum geben kann, ist nach der jüngsten Sitzung des Radolfzeller Gemeinderats nicht entschieden. Dafür ist nun aber klar, dass die Stadt das Gebäude für zwei Millionen Euro von der Spitalstiftung Heilig Geist kaufen wird. Damit ist der Verkauf an einen privaten Investor vom Tisch. Der Beschluss ist laut Bürgermeisterin Monika Laule richtungsweisend, im nächsten Jahr könne man über die Nutzung diskutieren. Erst dann soll der Gemeinderat laut Sitzungsvorlage auch darüber entscheiden, ob die Stadt ihre Pläne selbst realisiert oder das Gebäude doch an Dritte verkauft. Laut FDP-Stadtrat Jürgen Keck (FDP) gebe es Ideen von Privatleuten, die recht weit gediehen seien. Konkreter wurde er nicht.

Soziales Altstadtzentrum ist ungewiss

Dabei hatte die CDU zuvor beantragt, dass die Anwesen Poststraße 15 und Seestraße 46 mit dem Innenhof als Einheit erhalten bleiben und im Vermögen des Spitalfonds "Hospital zum Heiligen Geist" belassen werden. "Es soll eine Einheit bleiben", bestärkte Stadtrat Christof Stadler (CDU) den Antrag vom November. Stadler regte an, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Die Verwaltung sah das kritisch und schrieb in der Sitzungsvorlage: "Selbst wenn eine finanzielle Unterstützung der Stiftung durch die Stadt in Höhe des entgehenden Kaufpreises von zwei Millionen Euro der Stadt rechtlich zulässig wäre, sind die vorgeschlagenen Nutzungen nicht durch den Stiftungszweck gedeckt." Die Stiftung habe nach dem Pflegeheim-Neubau auf der Mettnau auch nicht mehr das nötige Eigenkapital, um in beide Gebäude zu investieren. Laut Bürgermeisterin Laule brauche die Stiftung den Erlös des Poststraßen-Gebäudes für die Finanzierung des Pflegeheim-Neubaus.

Verwaltung sieht vier Möglichkeiten der Nutzung

Der nun gefällte Beschluss nennt vier Möglichkeiten der künftigen Nutzung: sozialen Wohnungsbau, eine Anschluss- oder Obdachlosenunterbringung sowie betreutes Wohnen. Eine Jugendherberge, ein Hotel oder ein Boardinghouse kommen demnach nicht in Frage. Bis 2020 soll ein Nutzungs- und Investitionskonzept erarbeitet sein. Bis 2021 oder 2022 soll das Gebäude ohnehin noch als Pflegeheim genutzt werden, bis der Neubau auf der Mettnau bezugsfertig ist. Das Gebäude in der Poststraße 15 hat einen Verkehrswert von 2,55 Millionen Euro. Wenn eine neue Nutzung einen höheren Kaufpreis rechtfertigen würde, muss die Stadt einen Kaufpreiszuschlag nachzahlen.

Es sei eminent wichtig, dieses Gebäude zu kaufen, um es für die Stadt zu sichern, sagte Siegfried Lehmann (FGL). Wichtig sei, dass man angesichts des gemeinsamen Innenhofes auch über die Seestraße 46 spreche. Waltraut Fuchs (FGL) kann sich nur eine gemischte Nutzung vorstellen, wo sich eine breite Bürgerschaft wieder finden könne.